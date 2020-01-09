Самый дорогой кофе в мире «добывают» из кала местного зверька. Впечатления белоруски от поездки на Бали

Источник материала: Tut.by

Вчера мы опубликовали первую часть рассказа белоруски Виктории Коршук о путешествии на Бали. В ней девушка поделилась своими впечатлениями от местных традиций, пейзажей и экологичного отношения балийцев ко всему, что их окружает. Сегодня читайте про удивительное восхождение Виктории на действующий вулкан Батур, путешествие на соседний остров Нуса-Пенида, а также о цене такого отдыха на Бали.

Красоту балийских городов Куты и Убуда мы периодически разбавляли экскурсиями, которые позволяли открывать для себя по-новому экваториальные места. Удалось вживую увидеть не только действующий вулкан, кофейные плантации и рисовые террасы, но и посетить соседний остров Нуса-Пенида, который кардинально отличается от Бали.

Могу с уверенностью сказать, что насыщенный отдых на популярном курорте Индонезии с учетом стоимости авиабилетов может ударить по кошельку ровно настолько, насколько и пляжный all inclusive в стандартных туристических местах. Но обо всем по порядку.





Энергетика Батура

Бали известен своими удивительно красивыми закатами и рассветами. Они прекрасны не только у океана, но и на горных высотах. На острове есть два действующих вулкана: нередко они закрыты для посещений туристов, однако нам повезло.

Экскурсии на Батур, а это 1717 метров над уровнем моря, обычно планируются так, чтобы в шесть утра на вершине можно было встретить рассвет. Поэтому выезжать из Убуда пришлось в два часа ночи. У подножья туристов передают гидам из окрестных деревень. Каждый получает фонарик, и в путь — на своих двоих. Группы собирают небольшие, в нашей было пять человек. И на непростых подъемах проводник успевает каждому подать руку, поинтересоваться самочувствием.

Периодически мы останавливались перевести дух. Во время одной из таких пятиминуток наблюдали, как последователи индуизма у алтаря просят у богов разрешения на дальнейшее восхождение. Нам пояснили, что Батур для балийцев — гора священная… Магию этого места отмечают и туристы. Правда, признаться, странно было слушать, как какой-то иностранец рядом дрожащим голосом говорил, что физически ощущает энергию Батура.

Восхождение на Батур в среднем занимает два часа. За это время успеваешь полюбоваться удивительными серыми вулканическими камнями, таким близким и ясным звездным небом. А когда видишь соседнюю гору, освещенную красками восходящего солнца, желание двигаться вперед усиливается.

Наслаждаясь рассветом, многие туристы совсем забывают о завтраке, который для них подготовили организаторы поездки. Поднявшись чуть выше с обзорной площадки к кратеру, они охотно раздают все макакам, которые совсем не боятся людей. Одна даже прыгнула мне на плечи, чтобы получше рассмотреть, где еще осталась еда.



Фото: tripadvisor.com / Рассвет на вулкане Батур

Пообщавшись с обезьянами, направляемся рассмотреть жерло вулкана. Раскаленной лавы, конечно, нет. Однако дымок из ущелья виден! У лицевой стороны горы есть еще одно интересное место — ущелье, где между обросших мхом каменистых навалов из земли выходит теплый водяной пар.

Знакомство с копи-люваком

Наше первое знакомство с красивым мусангом, производителем отборного кофе, состоялось на рынке в Убуде. Это небольшой зверек, что-то вроде местной куницы, которого балийцы зовут «лювак».



Фото: factroom.ru / Мусанг

Мусанг, с которым мы познакомились, спокойно сидел в небольшой кофейне, а молодой балиец гладил его по шерстке. Меня зверек почему-то невзлюбил и попытку прикоснуться к нему пресек, слегка куснув мои пальцы — а жаль, он очень хорошенький.

В честь этого зверька разновидность зерен и кофейный сорт в Индонезии так и называют — «копи-лювак». Кому-то напиток кажется вполне обычным, а кому-то — самым вкусным на свете. Почему кофе получается действительно особым?

Оказывается, мусанг по запаху выбирает только отборные кофейные зерна и с удовольствием их поедает. Убеждаемся, бросая в клетку несколько сорванных ягодок. Он охотно принюхивается, но не ест!



Фото: publicbroadcasting.net

Так вот: зерна, прошедшие весь пищеварительный тракт мусанга, тщательно очищают, затем обжаривают. Поэтому без брезгливости пробуем напиток за отдельную плату — около 7 белорусских рублей. Замечу, что даже крепко сваренный кофе из подвергшихся воздействию желудочного сока зерен получается не таким горьким, как обычный.

Многие хозяйства по выращиванию кофе, а также какао, чая, пряных трав открыты для посещения, и такой производственный туризм — дело, видно, благодарное. Мало какой иностранец устоит перед маркетинговым трюком и после интересной бесплатной экскурсии-дегустации не купит заветный пакетик кофе, чая, специй или какого-нибудь ароматного масла.

В среднем за 100 граммов кофе или чая просят порядка 15 белорусских рублей. На покупки после увиденной экзотики не скупишься. Ведь где еще тебе позволят пожарить на огне кофе с местной жительницей, помолоть его в ступке, научат, как отличать женские и мужские зерна, покажут весь процесс производства «копи-лювак»?

Ну а если хочешь окончательно окунуться в сказку, то садись на украшенные цветами качели на склоне обрыва, которые крепятся на двух соседних пальмах, и летай над райскими садами… Правда, за такое удовольствие и красивые фотографии для инстаграма придется заплатить: 30 — 45 белорусских рублей.

К слову, когда на улицах городов Бали предлагают экскурсии, знайте, что это плата в основном за услуги такси. Так, за шесть часов мы успели объехать четыре локации и не спеша с ними познакомиться. О местах, которые хотелось бы посетить, договаривались заранее. Таксисту-экскурсоводу мы с подругой отдали около 80 рублей и разделили сумму на двоих.

Водители очень разговорчивые и на английском расскажут многое о жизни на удивительном острове. Конечно, вход в туристические места придется оплачивать отдельно, но часто речь идет о совсем небольших деньгах. Например, посещение рисовых террас и водопада в окрестностях Убуда обошлось нам всего в 3 рубля.

Другая планета «Нуса-Пенида»

Пока туристы выкладывают фотографии в инстаграм, балийцы не дремлют и ищут в социальной сети потенциальных клиентов. Ведь в конце сентября — начале октября, несмотря на отличную погоду, туристов не так уж много. Молодые ребята из местного туристического агентства предложили нам путешествие на соседний остров Нуса-Пенида в 12 километрах от юго-восточной части Бали. Место славится пляжами необыкновенной красоты. Цена такой поездки с посещением четырех природных достопримечательностей — 120 рублей на одного человека.





Путь к заветным пляжам острова Нуса-Пенида занимает большую часть времени экскурсии. И если на лодке мы прокатились с ветерком, то дороги острова — словно езда по минам. Здесь пока лишь намечаются зачатки инфраструктуры, и, пожалуй, в этом есть своеобразная прелесть этого места для туристов, которые хотели бы оказаться в шкуре Робинзона Крузо.





Природа самого острова уникальна: зелено-желтые пальмы, блеклые кактусы, разбавленные яркими бугенвиллиями. Климат здесь несколько другой, нежели на Бали: более жаркий и сухой.





Пляжи — действительно настоящая жемчужина Нуса-Пениды. Из-за коралловых рифов океан у берега приобретает необыкновенные оттенки — лазурные, бирюзовые, аквамариновые и даже зеленые. Вода огранена скалами, формы которых словно не природа продумала, а человек.





Послесловие о ценах

Бали — раскрученный курорт, однако отдохнуть здесь можно относительно недорого, если организовать поездку самостоятельно. Основная доля расходов приходится на перелет.

Из Минска дорога туда и обратно обойдется в летние месяцы в среднем в 1800 рублей. Из Москвы можно улететь за 1400. Гостевой домик или номер отеля с интересным дизайном в местном стиле, с кондиционером и небольшим бассейном неподалеку можно снять в среднем за 45 рублей в сутки, включая завтрак. Основное блюдо в кафе средней ценовой категории обходится в 7−14 рублей. Свежевыжатые соки из местных тропических фруктов — около 4 рублей. На острове можно найти любую кухню.

Общая стоимость наших экскурсий на одного человека составила около 220 рублей. Значительная часть расходов на Бали приходится на переезды.





Например, за поездку из одного в другой город, расстояние между которыми 50 километров, поторговавшись, заплатили 50 рублей. Какой-либо общественный транспорт, который ходит регулярно, найти сложно. Зато люди, умеющие ездить на байке, могут порадоваться, ведь его аренда обходится всего в 15 рублей за сутки, а расход топлива небольшой. Однако стоит учесть, что движение на Бали левостороннее — не высокоскоростное, но достаточно интенсивное.

Итого: без перелета отдых обошелся в среднем 500 долларов на человека, включая проживание и питание, экскурсии, проезд. Однако прикосновение к другой культуре и впечатления бесценны.