С 1 января 2020 года в Беларуси установлены новые цены на жилищно-коммунальные услуги. Как будут производиться расчеты за потребление газа? Смотрите в инфографике.
(Visited 4 times, 4 visits today)
|
Почем нынче газ? Смотрите, как будут производиться расчеты в 2020 году
10.01.2020 08:50 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
С 1 января 2020 года в Беларуси установлены новые цены на жилищно-коммунальные услуги. Как будут производиться расчеты за потребление газа? Смотрите в инфографике.
(Visited 4 times, 4 visits today)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января 2020 года в Беларуси установлены новые цены на жилищно-коммунальные услуги. Как будут производиться расчеты за потребление газа?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)