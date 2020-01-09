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Почем нынче газ? Смотрите, как будут производиться расчеты в 2020 году

10.01.2020 08:50 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С 1 января 2020 года в Беларуси установлены новые цены на жилищно-коммунальные услуги. Как будут производиться расчеты за потребление газа? Смотрите в инфографике.

Почем нынче газ? Смотрите, как будут производиться расчеты в 2020 году
Почем нынче газ? Смотрите, как будут производиться расчеты в 2020 году

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С 1 января 2020 года в Беларуси установлены новые цены на жилищно-коммунальные услуги. Как будут производиться расчеты за потребление газа?
 
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