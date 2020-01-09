Объявлен конкурс на создание логотипа «Пинск – Молодёжная столица Республики Беларусь-2020»

Источник материала: Полесская правда



Городской конкурс на создание логотипа проводится в период с 9 января по 24 января 2020 года с целью разработки официального символа «Пинск – Молодежная столица Республики Беларусь-2020».

Для участия в конкурсе необходимо направить организатору конкурса:

заявку на участие;

цветное решение логотипа (бумажный носитель и электронный вариант в формате JPEG);

пояснительную записку, включающую в себя описание идеи (объем — до 1 страницы);

письменное согласие участника в случае победы в конкурсе передать исключительное право на использование представленного им проекта логотипа организаторам конкурса.

Прием пакета документов на участие в конкурсе осуществляется с 9 января по 24 января 2020 года включительно по адресу: 225710 г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 (каб.16), по электронному адресу: inform-pinsk@yandex.by (с пометкой «Конкурс, логотип»). Справки по тел. 31-71-17.