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Объявлен конкурс на создание логотипа «Пинск – Молодёжная столица Республики Беларусь-2020»
10.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для участия в конкурсе необходимо направить организатору конкурса:
Прием пакета документов на участие в конкурсе осуществляется с 9 января по 24 января 2020 года включительно по адресу: 225710 г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 (каб.16), по электронному адресу: inform-pinsk@yandex.by (с пометкой «Конкурс, логотип»). Справки по тел. 31-71-17.
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> Городской конкурс на создание логотипа проводится в период с 9 января по 24 января 2020 года с целью разработки официального символа «Пинск – Молодежная столица...
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