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Объявлен конкурс на создание логотипа «Пинск – Молодёжная столица Республики Беларусь-2020»

10.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Объявлен конкурс на создание логотипа «Пинск – Молодёжная столица Республики Беларусь-2020»
Городской конкурс на создание логотипа проводится в период с 9 января по 24 января 2020 года с целью разработки официального символа «Пинск – Молодежная  столица Республики Беларусь-2020».

Для участия в конкурсе необходимо направить организатору конкурса:

  • заявку на участие;
  • цветное решение логотипа (бумажный носитель и электронный вариант в формате JPEG);
  • пояснительную записку, включающую в себя описание идеи (объем — до 1 страницы);
  • письменное согласие участника в случае победы в конкурсе передать исключительное право на использование представленного им проекта логотипа организаторам конкурса.

Прием пакета документов на участие в конкурсе осуществляется с 9 января по 24 января 2020 года включительно по адресу: 225710 г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 (каб.16), по электронному адресу: inform-pinsk@yandex.by (с пометкой «Конкурс, логотип»). Справки по тел. 31-71-17.

С полным ПОЛОЖЕНИЕМ о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Пинского горисполкома.

 
 
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