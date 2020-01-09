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Присылайте свои вопросы о бесплодии - и мы на них ответим
Источник материала: Tut.by
Статистика ВОЗ
Причин бесплодия может быть огромное количество. Возможна ли беременность после лечения серьезных ЗППП? Опасны ли аборты для фертильности? Ухудшает ли баня и долгие поездки на велосипеде способность мужчины к зачатию? Расскажите нам о своем случае — и мы ответим на волнующие вас вопросы.
Для этого заполните форму, пришлите свой вопрос, и мы зададим его специалисту Центра вспомогательной репродукции «Эмбрио». Когда писем наберется достаточное количество, ответы будут опубликованы отдельным материалом.
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