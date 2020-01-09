Присылайте свои вопросы о бесплодии - и мы на них ответим

Источник материала: Tut.by

Статистика ВОЗ говорит , что около 15% всех супружеских пар по всему миру хотя бы раз в жизни сталкивались с проблемами бесплодия. Однако, несмотря на то, такие сложности возникают у многих, для некоторых невозможность завести ребенка все еще остается чем-то стыдным. Есть вопросы о бесплодии? Напишите нам — и получите ответы у специалиста Центра вспомогательной репродукции «Эмбрио».

Причин бесплодия может быть огромное количество. Возможна ли беременность после лечения серьезных ЗППП? Опасны ли аборты для фертильности? Ухудшает ли баня и долгие поездки на велосипеде способность мужчины к зачатию? Расскажите нам о своем случае — и мы ответим на волнующие вас вопросы.





Для этого заполните форму, пришлите свой вопрос, и мы зададим его специалисту Центра вспомогательной репродукции «Эмбрио». Когда писем наберется достаточное количество, ответы будут опубликованы отдельным материалом.