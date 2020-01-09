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Присылайте свои вопросы о бесплодии - и мы на них ответим

10.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Статистика ВОЗ говорит, что около 15% всех супружеских пар по всему миру хотя бы раз в жизни сталкивались с проблемами бесплодия. Однако, несмотря на то, такие сложности возникают у многих, для некоторых невозможность завести ребенка все еще остается чем-то стыдным. Есть вопросы о бесплодии? Напишите нам — и получите ответы у специалиста Центра вспомогательной репродукции «Эмбрио».

Причин бесплодия может быть огромное количество. Возможна ли беременность после лечения серьезных ЗППП? Опасны ли аборты для фертильности? Ухудшает ли баня и долгие поездки на велосипеде способность мужчины к зачатию? Расскажите нам о своем случае — и мы ответим на волнующие вас вопросы.


Для этого заполните форму, пришлите свой вопрос, и мы зададим его специалисту Центра вспомогательной репродукции «Эмбрио». Когда писем наберется достаточное количество, ответы будут опубликованы отдельным материалом.

 
 
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Давно хотели узнать что-то о бесплодии? Напишите нам - и мы зададим вопрос специалисту.
 
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