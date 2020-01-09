ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» в Несвижском районном исполнительном комитете в первом квартале 2020 года
|
Дата проведения*
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность
|
11.01.2020 председатель райисполкома
|
Ломский Александр Зиновьевич
|
председатель райисполкома
|
18.01.2020
|
Мышалова Ольга Михайловна
|
управляющий делами райисполкома
|
25.01.2020
|
Худницкий Виктор Владимирович
|
первый заместитель председателя
райисполкома
|
01.02.2020
|
Ксеневич Ирина Ивановна
|
заместитель председателя райисполкома
|
08.02.2020
|
Лазюк Валерий Михайлович
|
председатель районного Совета депутатов
|
15.02.2020
|
Ломский Александр Зиновьевич
|
председатель райисполкома
|
22.02.2020
|
Афанасик Михаил Викентьевич
|
заместитель председателя райисполкома
|
29.02.2020
|
Балтенков Александр Николаевич
|
заместитель председателя райисполкома
|
07.03.2020
|
Худницкий Виктор Владимирович
|
первый заместитель председателя райисполкома
|
14.03.2020
|
Ломский Александр Зиновьевич
|
председатель райисполкома
|
21.03.2020
|
Ксеневич Ирина Ивановна
|
заместитель председателя райисполкома
|
28.03.2020
|
Лазюк Валерий Михайлович
|
председатель районного Совета депутатов