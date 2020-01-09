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ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» в Несвижском районном исполнительном комитете в первом квартале 2020 года

10.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» в Несвижском районном исполнительном комитете в первом квартале 2020 года

ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» в Несвижском районном исполнительном комитете в первом квартале 2020 года                                                                                                      

Дата проведения*

Фамилия, имя, отчество

Должность

11.01.2020                               председатель райисполкома

Ломский Александр Зиновьевич

председатель райисполкома

18.01.2020

Мышалова Ольга Михайловна

управляющий делами райисполкома

25.01.2020

Худницкий Виктор Владимирович

первый заместитель председателя

райисполкома

01.02.2020

Ксеневич Ирина Ивановна

заместитель председателя райисполкома

08.02.2020

Лазюк Валерий Михайлович

председатель районного Совета депутатов

15.02.2020

Ломский Александр Зиновьевич

председатель райисполкома

                                       

22.02.2020

Афанасик Михаил Викентьевич

заместитель председателя райисполкома

29.02.2020

Балтенков Александр Николаевич

заместитель председателя райисполкома

07.03.2020

Худницкий Виктор Владимирович

первый заместитель председателя райисполкома

14.03.2020

Ломский Александр Зиновьевич

председатель райисполкома

21.03.2020

Ксеневич Ирина Ивановна

заместитель председателя райисполкома

28.03.2020

Лазюк Валерий Михайлович

председатель районного Совета депутатов

                                       

     

                                                                                                                    

     

                                                                                                                                                                             


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ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» в Несвижском районном исполнительном комитете в первом квартале 2020 года           
 
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