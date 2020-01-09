Названы лучшие легкоатлеты Беларуси 2019 года

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что в этот раз сделать выбор было сложнее всего. «Люди голосовали сердцем. Очень сильные спортсмены были номинированы, отдать предпочтение кому-то было крайне тяжело. Для атлетов эта премия очень важна, она мотивирует их и является признанием заслуг», — сказал он. Глава БФЛА надеется, что на Олимпиаде в Токио белорусы покажут достойный результат.





В торжественной церемонии принял участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.





Лучшими легкоатлетами ушедшего года среди взрослых спортсменов признаны Татьяна Холодович (метание копья) и Максим Недосеков (прыжки в высоту), который также стал лучшим в аналогичной номинации среди молодежи.





Церемония вручения премии «Атлетика» проводилась в шестой раз.