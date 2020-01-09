ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лебедько: Лукашенко был депутатом, который не голосовал за независимость. Он спрятался в туалете

10.01.2020 09:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Надо прекратить «скитания» по мирным улицам. Нужно прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости», – говорил Александр Лукашенко. В ответ ему суды массово наказывали штрафами мирных протестующих против интеграции с Россией. Более 40 процессов и почти 35 тысяч рублей штрафов – таковы итоги дня, сообщает "Белсат".

Среди наказанных – политик Анатолий Лебедько, который рассказал, в чем особенность этих судебных процессов по сравнению со всеми предыдущими:

«[Этот процесс] не укладывается в обычные рамки отношений оппозиция-милиция. Это все-таки затрагивает вопрос будущего».


Анатолий Лебедько рассказал, что во время своего судебного процесса пытался донести это даже до судьи:

«Я выходил на улицу, чтобы защитить в том числе и Вас! Потому что через полгода может случиться так, что председатель уже Верховного Суда РФ поставит в Вашу трудовую книжку штамп, что вы не нужны этой системе».


Также политик подчеркнул нелепость ситуации, в которой Александр Лукашенко, по его словам, пытается монополизировать тему независимости:

«Это вызывает у меня лично улыбку, но я не исключаю, что будет цензура на это слово [независимость], на то, чтобы кто-то его использовал, кроме Александра Лукашенко. И об этом говорит тот человек, который, – извините, я говорю об этом как депутат независимости – когда придавалась сила конституционного закона Декларации о государственном суверенитете, Лукашенко был тем депутатом, который, извините, спрятался в туалете и не голосовал за это решение. Почему сегодня мы должны думать, что в очередное время икс он снова не скроется где-нибудь в туалете в одной из своих резиденций?»

Среди тех, кого судили в Минске 9 февраля – блогер Николай Масловский. Обвиняемый говорит о грубой лжи из уст милиционеров:

«Там [в суде] даказухи нет. Там есть только показания двух омоновцев, которые утверждают, что я будто бы там [на Площади] был. То есть нормальный судья должен был бы требовать какой-либо дополнительной доказательной базы или отправить дело на доработку…»


Также журналисты «Белсата» спросили у жителей Минска: если судить патриотов, то кто тогда будет защищать независимость страны?
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Надо прекратить «скитания» по мирным улицам. Нужно прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости», – говорил Александр Лукашенко. В ответ ему суды...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГРАФИК проведения «прямых телефонных линий» в Несвижском районном исполнительном комитете в первом квартале 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика