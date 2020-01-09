Лебедько: Лукашенко был депутатом, который не голосовал за независимость. Он спрятался в туалете

Среди наказанных – политик Анатолий Лебедько, который рассказал, в чем особенность этих судебных процессов по сравнению со всеми предыдущими:





«[Этот процесс] не укладывается в обычные рамки отношений оппозиция-милиция. Это все-таки затрагивает вопрос будущего».









Анатолий Лебедько рассказал, что во время своего судебного процесса пытался донести это даже до судьи:





«Я выходил на улицу, чтобы защитить в том числе и Вас! Потому что через полгода может случиться так, что председатель уже Верховного Суда РФ поставит в Вашу трудовую книжку штамп, что вы не нужны этой системе».









Также политик подчеркнул нелепость ситуации, в которой Александр Лукашенко, по его словам, пытается монополизировать тему независимости:





«Это вызывает у меня лично улыбку, но я не исключаю, что будет цензура на это слово [независимость], на то, чтобы кто-то его использовал, кроме Александра Лукашенко. И об этом говорит тот человек, который, – извините, я говорю об этом как депутат независимости – когда придавалась сила конституционного закона Декларации о государственном суверенитете, Лукашенко был тем депутатом, который, извините, спрятался в туалете и не голосовал за это решение. Почему сегодня мы должны думать, что в очередное время икс он снова не скроется где-нибудь в туалете в одной из своих резиденций?»





Среди тех, кого судили в Минске 9 февраля – блогер Николай Масловский. Обвиняемый говорит о грубой лжи из уст милиционеров:





«Там [в суде] даказухи нет. Там есть только показания двух омоновцев, которые утверждают, что я будто бы там [на Площади] был. То есть нормальный судья должен был бы требовать какой-либо дополнительной доказательной базы или отправить дело на доработку…»







