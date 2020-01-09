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Великобритания и Канада заявили, что украинский самолёт всё-таки сбила ракета Ирана

10.01.2020 09:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В ночь на 8 января разбился самолет «Международных авиалиний Украины», вылетевший из аэропорта Тегерана. На борту были 176 человек (78 иранцев, 63 канадца и 11 украинцев, включая девять членов экипажа; а также десять шведов, семь афганцев, четыре британца и три немца), никто не выжил. Иран сразу же заявил, что украинский лайнер потерпел крушение из-за того, что один из его двигателей загорелся. Однако его версию трагедии разделяют далеко не все: премьер-министр Канады Джастин Трюдо со ссылкой на канадскую разведку сказал, что самолет «МАУ» сбили иранской ракетой.

«Возможно, это было непреднамеренно», – предположил Трюдо. Премьер Канады призвал провести тщательное расследование, чтобы установить, что произошло. «Канадцы хотят ответов. Это означает, что нам нужны прозрачность, ответственность и справедливость», – добавил политик. 

Следом за Джастином Трюдо заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С его слов, есть доказательства того, что самолет был сбит иранской ракетой. Газета The New York Times в подтверждение этих теорий выпустила заметку с видео из Twitter активиста Наримана Гариба. Журналисты утверждают, что в кадр попал момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 «МАУ» под Тегераном – как раз в тот момент, когда лайнер перестал выходить на связь. Судя по ролику, ракета попала в самолет и вызвала взрыв, но самолет продолжал лететь еще несколько минут. Затем он повернул в сторону аэропорта, после чего взорвался и упал.

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