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Генпрокуратура нашла нарушения в работе "Белтехосмотра"
Источник материала: Партизан
Генеральная прокуратура по итогам проведения выборочной проверки выявила нарушения в работе сервисного предприятия «Белтехосмотр», передаёт
Поводом для проведения проверки послужил ряд жалоб на качество оказания услуг при проведении гостехосмотра и выполнении диагностических работ. При этом было установлено, что руководство предприятия необоснованно отказывалось от рассмотрения многих подобных жалоб.
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Генеральная прокуратура по итогам проведения выборочной проверки выявила нарушения в работе сервисного предприятия «Белтехосмотр», передаёт БЕЛТАсо ссылкой на...
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