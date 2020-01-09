Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока

УНИАН со ссылкой на Politico. Об этом сообщаетсо ссылкой на Politico.





«Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно», - заявил президент США.





Трамп также предложил переименовать альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.





«К НАТО добавим аббревиатуру МЕ (Middle East - Ближний Восток) и получим NATO-ME. Да, я хорош в названиях», - заявил Трамп.