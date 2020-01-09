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Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и включить в альянс страны Ближнего Востока.
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«Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно», - заявил президент США.
Трамп также предложил переименовать альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.
«К НАТО добавим аббревиатуру МЕ (Middle East - Ближний Восток) и получим NATO-ME. Да, я хорош в названиях», - заявил Трамп.
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Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и включить в альянс страны Ближнего Востока.
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