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Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока

10.01.2020 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и включить в альянс страны Ближнего Востока.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Politico.

«Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно», - заявил президент США.

Трамп также предложил переименовать альянс и отметил, что он является большим умельцем в придумывании названий.

«К НАТО добавим аббревиатуру МЕ (Middle East - Ближний Восток) и получим NATO-ME. Да, я хорош в названиях», - заявил Трамп.
 
 
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Президент США Дональд Трамп предложил переименовать НАТО и включить в альянс страны Ближнего Востока.
 
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