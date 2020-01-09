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New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Источник материала: Партизан
Иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана.
The New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing.
Об этом сообщается на
"Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана - района, где украинский авиалайнер прекратил передачу своего сигнала, прежде чем он упал", - говорится в сообщении.
Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано возможное попадение ракеты в украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января. Позже стало известно, что на видео показан жилой квартал в западной части Паранда, провинции Тегерана (35.489414, 50.906917). Квартал находится недалеко от места падения украинского Боинга.
В Иране ставят под сомнение опубликованные в СМИ утверждения, что самолет "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана могла сбить по ошибке иранская ракета. Об этом в комментарии каналу CNN сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
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Иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана.
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