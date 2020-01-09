Белорусские гандболисты начали чемпионат Европы с уверенной победы над сербами

SPORT.TUT.BY Белорусы с первых же минут завладели преимуществом и всю игру вели по ходу, лишь иногда позволяя сербам сокращать отставание, пишет





Подопечные Юрия Шевцова хорошо играли в атаке, а в воротах здорово действовал Вячеслав Солдатенко.





Самым результативным стал Артем Королек, забивший девять мячей.









Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Юринок (3), Бровко, Баранов (2), Вайлупов (2), Королек (9), Бохан (1), Лукьянчук (1), Шумак, Кулеш (5), Гайдученко, Шилович (5), Пуховский (3), Подшивалов, Никуленков (4).





Впереди у нашей команды матчи с хорватами и черногорцами. В плей-офф выйдут две лучшие сборные.