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Белорусские гандболисты начали чемпионат Европы с уверенной победы над сербами

10.01.2020 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси по гандболу выиграла у команды Сербии на старте чемпионата Европы в Австрии — 35:30 (16:15).

Белорусы с первых же минут завладели преимуществом и всю игру вели по ходу, лишь иногда позволяя сербам сокращать отставание, пишет SPORT.TUT.BY

Подопечные Юрия Шевцова хорошо играли в атаке, а в воротах здорово действовал Вячеслав Солдатенко.

Самым результативным стал Артем Королек, забивший девять мячей.


Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Юринок (3), Бровко, Баранов (2), Вайлупов (2), Королек (9), Бохан (1), Лукьянчук (1), Шумак, Кулеш (5), Гайдученко, Шилович (5), Пуховский (3), Подшивалов, Никуленков (4).

Впереди у нашей команды матчи с хорватами и черногорцами. В плей-офф выйдут две лучшие сборные.
 
 
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Сборная Беларуси по гандболу выиграла у команды Сербии на старте чемпионата Европы в Австрии — 35:30 (16:15).
 
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