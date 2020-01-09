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Ученые нашли механизм, увеличивающий продолжительность жизни червей на 500 процентов
Источник материала: Tut.by
Ученые нашли механизм, увеличивающий продолжительность жизни червей на 500 процентов. Об этом
Отмечается, что для этого потребуется лишь несколько простых генетических изменений. Ученые, работающие над этим вопросом, считают, что такие результаты могут помочь нам лучше понять наш собственный процесс старения.
Такие черви, как нематода Caenorhabditis elegans, могут удивительным образом рассказать нам о работе человеческого организма. Они живут только две или три недели, что делает их идеальными для изучения различных генов и метаболических путей, общих с людьми.
Например, в прошлом ученые
Но когда исследователи применили два этих приема сразу, продолжительность жизни червей выросла на 500%.
Эти результаты показывают, что старение — не просто результат действия одного отдельного гена или пути, а скорее, нескольких систем, работающих вместе.
Пока непонятно, принесет ли это открытие пользу для людей, но, несомненно, оно предоставляет новые возможности для исследований.
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Отмечается, что для этого потребуется лишь несколько простых генетических изменений.
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