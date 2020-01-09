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Ученые нашли механизм, увеличивающий продолжительность жизни червей на 500 процентов

10.01.2020 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые нашли механизм, увеличивающий продолжительность жизни червей на 500 процентов. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Cell Reports.


Фото: Volker Kern, NASA Ames Research Center

Отмечается, что для этого потребуется лишь несколько простых генетических изменений. Ученые, работающие над этим вопросом, считают, что такие результаты могут помочь нам лучше понять наш собственный процесс старения.

Такие черви, как нематода Caenorhabditis elegans, могут удивительным образом рассказать нам о работе человеческого организма. Они живут только две или три недели, что делает их идеальными для изучения различных генов и метаболических путей, общих с людьми.

Например, в прошлом ученые показали, что изменение пути передачи сигналов инсулина (IIS) у червей приводит к увеличению продолжительности их жизни на 100 процентов. А изменения в так называемом пути TOR (target of rapamycin, мишень рапамицина) — к увеличению на 30 процентов.

Но когда исследователи применили два этих приема сразу, продолжительность жизни червей выросла на 500%.

Эти результаты показывают, что старение — не просто результат действия одного отдельного гена или пути, а скорее, нескольких систем, работающих вместе.

Пока непонятно, принесет ли это открытие пользу для людей, но, несомненно, оно предоставляет новые возможности для исследований.

 
 
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Отмечается, что для этого потребуется лишь несколько простых генетических изменений.
 
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