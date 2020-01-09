Витебск, Могилев, Гомель и Гродно: старшеклассники смогут присоединиться к креатону «Першыя ідэі»

18 января в Витебске стартует креатон для старшеклассников, участие в котором могут принять ученики со всей Беларуси. Он состоится в рамках социально-образовательного проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. В феврале креатоны также пройдут в Могилеве, Гродно и Гомеле.

Первый креатон будет посвящен культуре и пройдет в Витебском центре современного искусства (ул. Белобородова, 5) 18 января с 12 до 16 часов. К участию приглашаются ученики 9-х, 10-х и 11-х классов со всей страны, которым интересно потренироваться генерировать идеи, а также представить их на публике и получить советы и комментарии от экспертов. Участие в креатоне – бесплатное по предварительной регистрации .

Старшеклассникам покажут несколько роликов TED для дальнейшего обсуждения в небольших группах под руководством менторов, каждый из которых поможет командам разработать собственные идеи по темам показанных видеовыступлений и презентовать их перед аудиторией.

В Витебске школьники будут говорить о музеях, популярности бумажных книг и бренде родного города как культурной столицы. По итогам обсуждения жюри из числа местных экспертов по определенным темам, представителей А1 и местного сообщества TEDx выберет лучшие выступления, идеи и наградит их авторов.

Для того, чтобы вдохновиться темой культуры и погрузиться в нее, накануне воркшопа 18 января организаторы социально-образовательного проекта «Першыя» выпустили второй эпизод белорусскоязычного подкаста для подростков. В разговоре с ведущим Дмитрием Смирновым актер и режиссер Национального академического театра имени Янки Купалы Роман Подоляко рассказывает, какие спектакли стоит посещать молодежи, к кому обращаться за помощью при реализации культурных проектов и как к ним готовиться.

К каждому из следующих креатонов также будут выходить новые эпизоды подкаста, речь в которых пойдет о деятельности в сфере технологий, экологии и инклюзии.