Maybach по-китайски: представлен новый роскошный седан Hongqi H9

Источник материала: Tut.by

Компания Hongqi, известная в основном своими автомобилями для партийной элиты КНР, рассекретила свою новую флагманскую модель — седан H9. Напомним, что еще прошлым летом китайцы поделились тизерами новинки — тогда предполагалось, что речь идет о H7 второго поколения.





Теперь же выяснилось, что в нынешней производственной программе бренда H9 как раз и придет на смену прежней «семерке», построенной на базе модели Toyota Crown. Внешний облик H9 оформлен в новом дизайнерском стиле Hongqi, руку к которому приложил британец Джайлс Тейлор, прежде работавший на Rolls-Royce и перешедший в китайскую компанию в 2018 году.









Из особенностей седана, габариты которого пока не раскрываются — двухцветная окраска кузова, крупная радиаторная решетка с U-образным обрамлением, замаскированные дверные ручки и ниспадающая линия крыши. Интерьер отделан кожей и натуральным деревом, приборная панель — виртуальная, а из оснащения заявлены пневмоподвеска, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, панорамная крыша и функция ароматизации воздуха в салоне.





Под капотом H9 — два бензиновых турбомотора на выбор, объемом 2 л и 3 л. Младший четырехцилиндровый агрегат развивает 252 л.с. и 380 Нм крутящего момента, а топовый V6 — 272 л.с. и 400 Нм. В пару им положен «робот» с двумя сцеплениями, привод — на заднюю ось.





У китайских дилеров H9 ожидается в мае текущего года, стоимость в компании пока не озвучили.