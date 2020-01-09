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В Беларуси стартует новый сезон проекта «Женское дело»
10.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Начался прием заявок для участия во 2-ом сезоне республиканского
Проект направлен на развитие потенциала женского движения и активное использование его для экономического, социального и культурного процветания страны.
В рамках проекта предусмотрено проведение презентаций бизнес-идей участниц проекта, обучающих семинаров, мастер-классов, выставок, видеопрезентаций и других мероприятий с целью распространения опыта успешных предприятий малого и среднего бизнеса, учредителями или топ-менеджерами которых являются женщины, поддержки и продвижения созданных ими товаров, услуг, инновационных разработок и произведений.
Как и 1-й сезон проекта, 2-й будет посвящен Году малой родины. Среди критериев оценки бизнесов участниц – связь с историческим и культурным наследием страны, поддержка малой родины.
Экспертный совет, в который входят успешные руководители, представляющие и государственный сектор и бизнес-сообщество, будет учитывать также использование в бизнесе инновационных подходов, социальную значимость бизнеса, коммерческий потенциал бизнес-идей, перспективу продвижения производимых товаров и оказываемых услуг на внешних рынках.
Номинации конкурса: промышленное и аграрное производство, культура, социальное предпринимательство, сфера услуг, медицина, образование, туризм, ремесленничество, ландшафтный дизайн. Возможность принять участие в проекте есть и у авторов перспективных для коммерциализации идей.
По замыслу организаторов номинациям конкурса присвоены имена женщин, которые жили (родились) на территории современной Беларуси и известны активной деятельностью в области предпринимательства, социальной и культурной сферах.
Для участия необходимо подать не позднее 9 марта 20120 года
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