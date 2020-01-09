В Беларуси стартует новый сезон проекта «Женское дело»

Источник материала: Горецкий вестник

Начался прием заявок для участия во 2-ом сезоне республиканского проекта «Женское дело». Организаторы — ОО «Белорусский союз женщин» и Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».





Проект направлен на развитие потенциала женского движения и активное использование его для экономического, социального и культурного процветания страны.

В рамках проекта предусмотрено проведение презентаций бизнес-идей участниц проекта, обучающих семинаров, мастер-классов, выставок, видеопрезентаций и других мероприятий с целью распространения опыта успешных предприятий малого и среднего бизнеса, учредителями или топ-менеджерами которых являются женщины, поддержки и продвижения созданных ими товаров, услуг, инновационных разработок и произведений.

Как и 1-й сезон проекта, 2-й будет посвящен Году малой родины. Среди критериев оценки бизнесов участниц – связь с историческим и культурным наследием страны, поддержка малой родины.





Экспертный совет, в который входят успешные руководители, представляющие и государственный сектор и бизнес-сообщество, будет учитывать также использование в бизнесе инновационных подходов, социальную значимость бизнеса, коммерческий потенциал бизнес-идей, перспективу продвижения производимых товаров и оказываемых услуг на внешних рынках.

Номинации конкурса: промышленное и аграрное производство, культура, социальное предпринимательство, сфера услуг, медицина, образование, туризм, ремесленничество, ландшафтный дизайн. Возможность принять участие в проекте есть и у авторов перспективных для коммерциализации идей.

По замыслу организаторов номинациям конкурса присвоены имена женщин, которые жили (родились) на территории современной Беларуси и известны активной деятельностью в области предпринимательства, социальной и культурной сферах.