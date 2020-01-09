Экс-участник группы Smokie выступит в Минске с юбилейным концертом

Источник материала: Tut.by

Британский певец и участник классического состава группы Smokie Крис Норман 20 апреля выступит с юбилейным концертом в Минске.



Фото: riavrn.ru

Музыкант прославился в 70-е годы, будучи вокалистом группы Smokie. Песни коллектива мгновенно стали популярны не только в родной Англии, но и в США и Европе. В то время практически каждая композиция группы приобретала статус международного хита. Пика своей популярности группа достигла в 1978 году, когда вышел их знаменитый диск The Mоntrеux Album, в этом же году Норман впервые попробовал себя в сольном выступлении, спев дуэтом с Сьюзи Кватро.

Крис Норман признает, что своей популярностью он в большей степени обязан отцу. Когда вокалисту исполнилось 7 лет, папа подарил ему первую гитару. В тот период в сердцах и умах подростков звучал рок-н-ролл, и Крис так же, как и многие, был увлечен этим направлением. В то время его кумирами были Элвис Пресли, Литтл Ричард и Лонни Донеган.

После феноменальной карьеры в Smokie вокалист начал выступать как сольный исполнитель. Первый же хит Нормана Midnight Lady побил все предыдущие достижения, шесть недель оставаясь на первом месте в европейских чартах, а тираж продаж составил только в одной Германии более миллиона дисков. Последний альбом легендарного рок-музыканта Don’t Knock The Rock вышел в сентябре 2017 года, а всего на счету Криса Нормана более 20 сольных альбомов.

Став кумиром для нескольких поколений слушателей и одним из самых постоянных участников различных хит-парадов, Крис Норман, несмотря на плотный концертный график, не забывает и о поклонниках. В социальных сетях исполнитель регулярно выкладывает фотографии с выступлений, а также делится с подписчиками новостями, происходящими в его жизни.

Когда: 20 апреля, 19.00 Где: Дворец Республики (Большой зал) Сколько: от 40 до 150 рублей Купить билет

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