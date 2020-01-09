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Выяснены причины исчезновения воды на Марсе
Источник материала: Tut.by
Международная группа исследователей во главе с ученым из Национального центра научных исследований Франции выяснила, что Марс теряет воду быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом
К такому выводу удалось прийти, проанализировав полученные зондом Trace Gas Orbiter миссии ExoMars данные. Оказалось, что постепенное исчезновение воды происходит в верхних слоях атмосферы планеты — молекулы воды из-за солнечного света расщепляются на атомы водорода и кислорода, а слабая гравитация не может препятствовать их выходу в космос. Впрочем, влага накапливается на высоте около 80 километров.
Измерения показывают, что отдельные участки в атмосфере Марса содержат от 10 до 100 раз больше водяного пара, чем теоретически позволяет температура. При наблюдаемых показателях пересыщения способность воды к выходу значительно возрастет в определенные сезоны.
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Международная группа исследователей во главе с ученым из Национального центра научных исследований Франции выяснила, что Марс теряет воду быстрее, чем...
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