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Выяснены причины исчезновения воды на Марсе

10.01.2020 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная группа исследователей во главе с ученым из Национального центра научных исследований Франции выяснила, что Марс теряет воду быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом пишет EurekAlert!.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

К такому выводу удалось прийти, проанализировав полученные зондом Trace Gas Orbiter миссии ExoMars данные. Оказалось, что постепенное исчезновение воды происходит в верхних слоях атмосферы планеты — молекулы воды из-за солнечного света расщепляются на атомы водорода и кислорода, а слабая гравитация не может препятствовать их выходу в космос. Впрочем, влага накапливается на высоте около 80 километров.

Измерения показывают, что отдельные участки в атмосфере Марса содержат от 10 до 100 раз больше водяного пара, чем теоретически позволяет температура. При наблюдаемых показателях пересыщения способность воды к выходу значительно возрастет в определенные сезоны.

 
 
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Международная группа исследователей во главе с ученым из Национального центра научных исследований Франции выяснила, что Марс теряет воду быстрее, чем...
 
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