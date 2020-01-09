Город Несвиж — здоровый город

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 1 сентября 2019 года в образовательном пространстве Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа начал реализовываться проект «Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра». Цель проекта: формирование у учащихся приоритета ценности здорового образа жизни. В течение первого полугодия совместно с главным врачом Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии Ириной Шиманской, заведующей отдела гигиены Жанной Черновой, помощником врача-гигиениста отдела гигиены по гигиене детей и подростков Светланой Стадуб учащиеся колледжа формировали мотивационные установки на приоритет здорового образа жизни в шкале личностных ценностей, активизировались в решении вопросов по пропаганде здорового образа жизни, формировали навыки социализации, направленные на сохранение собственного здоровья.

27 сентября прошло торжественное открытие проекта «Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра». Учащимися колледжа был проведен конкурс на лучший логотип проекта. Победительницей стала Карина Соколова, учащаяся Г-24 группы специальности «Дизайн графический». Было проведено анкетирование учащихся, посвященное вопросам сохранения здоровья, анкетирование преподавателей «Здоровый город», мониторинг здоровья участников проекта.

Традиционным стало проведение ежемесячных информационных минуток безопасности, в ходе которых актуализировались знания учащихся о правилах поведения в общественных местах, о необходимости обозначения себя световозвращающими элементами, о соблюдении норм антиалкогольного, антитабачного и антинаркотического законодательства, правил поведения на водоемах и личной ответственности учащихся за соблюдение данных норм. Медицинским работником Л. А. Дробеней ежедневно проводится индивидуальная работа по разъяснению условий хранения продуктов и их качества для учащихся, проживающих в общежитии. На постоянном контроле мониторинг организации питания и хранения продуктов учащимися в комнатах.

К старту областной акции «Минщина спортивная. Осень» в учреждении образования «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» приурочили большое спортивное мероприятие – открытие поля для игры в мини-гольф. С 7 сентября 2019 года началась история этого уникального объекта и, надеемся, история массового увлечения мини-гольфом в нашем городе. Несвиж поддержал республиканскую инициативу «Здоровые города», а Несвижский районный исполнительный комитет создал все условия для расширения спортивной инфраструктуры города. Идею обустройства поля для мини-гольфа на территории колледжа сформулировал председатель Белорусской ассоциации гольфа В. Н. Дражин, который долгое время являлся главой нашего района и приложил массу усилий для воплощения этой идеи в жизнь.

В рамках реализации проекта неоднократно проводились турниры по мини-гольфу среди учащихся колледжа, а также для граждан, проживающих в государственном учреждении «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов», мастер-класс по мини-гольфу для пожилых граждан, посещающих отделение обеспечения дневного пребывания в государственном учреждении «Несвижский территориальный центр социального обслуживания населения». Учащимися колледжа был проведён турнир по мини-гольфу, посвящённый Году малой родины и в рамках акции «Минщина спортивная. Осень» среди команд учреждений и предприятий района. Участники проекта организовали площадку по мини-гольфу на Ратушной площади во время церемонии открытия акции «Минщина спортивная. Зима». Преподаватель физической культуры и здоровья Ю. В. Зизико представлял игру в мини-гольф на Форуме «Минская область. Через инвестиции, инновации и экспорт к устойчивому развитию», который проходил в СЗАО «БЕЛДЖИ» (Борисовский район).

Учащиеся специальности «Физическая культура» приняли участие в эстафете «Безопасность – общее дело» на городском празднике в рамках проведения акции «Единый день безопасности». В рамках акции в колледже прошла встреча помощника врача-гигиениста отдела гигиены государственного учреждения «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» Стадуб С. К. с учащимися специальности «Физическая культура», участниками инновационного проекта. Тема встречи: «Еще раз про курение. Вредные привычки: как с ними бороться».

Согласно проведению Единых дней здоровья в Республике Беларусь в колледже прошли встречи учащихся с врачами-специалистами соответствующего профиля учреждения здравоохранения «Несвижская ЦРБ»: с врачом-наркологом Виноградовой Е. К., врачом-онкологом Северень Т. В.

Участники проекта сотрудничают с воспитанниками учреждения образования «Ясли-сад №4 г. Несвижа «Кораблик детства». Для малышей учащимися специальности «Физическое воспитание» были проведены спортивный праздник «Пожарному делу учиться – всему пригодиться» и интерактивная физкультурно-познавательная акция «ЗОЖ в моде при любой погоде».

В ходе проведения Недели спорта и туризма были организованы следующие мероприятия: мастер-класс для учащихся Ф-13 группы по армреслингу от Терпицкой Т. С., двухкратной чемпионки Европы и чемпионки мира по армреслингу, спортивный праздник, посвящённый Неделе спорту и туризма, блиц-турнир «Здоровье не купишь – его разум дарит». Прошли воспитательные часы «Здоровье – единственная драгоценность», «28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства»

Профилактической акции «Дырка без бублика», посвящённая Международному дню отказа от курения были приурочены мероприятия: информационный батл «Здоровью не враги!», воспитательный час «Курить – здоровью вредить», конкурс агитационных плакатов «Стоп-табак», час убеждений «Брось сигарету», негатив-батл «Дыши свободно», эстафета мнений «Выбираю жизнь без сигареты», информационный час «Влияние никотина на репродуктивное здоровье молодёжи», турнир по баскетболу «Спорт и табак – не совместимы!», воспитательный час «Последствия вредной привычки», интерактивная презентация «С табаком или без – чей выбор?», видеокроссинг «Против даже мультяшки!», дискуссия «Убойная сила вредных привычек», профилактический час «Думай сам. Думай сейчас», час спортивного общения «Без альтернатив», фото-бой «Оглянись и не пройди мимо» (по проблеме защиты от пассивного курения).

Учащиеся колледжа, участники инновационного проекта «Мой стиль жизни сегодня – моё здоровье и успех завтра», стали участниками более 40 мероприятий различного уровня: общеколледжный осенний кросс-2019, областные соревнования по баскетболу среди девушек учащихся учреждений среднего специального образования, областные соревнования по баскетболу среди юношей учащихся учреждений среднего специального образования, круглый стол «День некурения. Профилактика онкологических заболеваний» (в рамках республиканской антитабачной информационно-образовательной акции), районная олимпиада по предмету «Физическая культура и здоровье», Республиканский конкурс графических работ среди населения Республики Беларусь по теме ВИЧ-инфекции (организатор конкурса – государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, стритболу, дартсу, гиревому спорту среди учреждений образования г. Несвижа, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, спортивно-массовое мероприятие «Да здравствует страна Спортландия!», приуроченное ко всемирному дню инвалидов.

В данном направлении работа продолжается. Планируется дальнейшее сетевое взаимодействие с государственным учреждением «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии Несвижского района», учреждением образования «Ясли-сад №4 г. Несвижа «Кораблик детства», государственным учреждением «Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района».

Светлана ПРОСМЫЦКАЯ,

методист Несвижского государственного

колледжа имени Якуба Коласа