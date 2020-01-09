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«Выпил глоток пива, точно ничего не покажет»: в Бресте задержали таксиста с 3,4 промилле
Источник материала: Tut.by
В Бресте инспекторы задержали нетрезвого водителя такси,
9 января, около 04.00, на проспекте Машерова внимание сотрудников ГАИ привлек Volkswagen Polo (такси), который вилял из стороны в сторону. Инспекторы остановили автомобиль.
По внешним признакам 37-летний водитель VW был пьян. Инспекторы отвезли мужчину на медосвидетельствование, которое показало 3,4 промилле алкоголя. По словам таксиста, около 3 часов ночи клиенты предложили ему выпить, и он сделал глоток пива.
В отношении таксиста сотрудники ГАИ составили административные протоколы. Он будет лишен права управления и заплатит крупный штраф.
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В отношении таксиста сотрудники ГАИ составили административные протоколы. Он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
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