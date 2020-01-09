«Выпил глоток пива, точно ничего не покажет»: в Бресте задержали таксиста с 3,4 промилле

Источник материала: Tut.by

В Бресте инспекторы задержали нетрезвого водителя такси, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

9 января, около 04.00, на проспекте Машерова внимание сотрудников ГАИ привлек Volkswagen Polo (такси), который вилял из стороны в сторону. Инспекторы остановили автомобиль.

По внешним признакам 37-летний водитель VW был пьян. Инспекторы отвезли мужчину на медосвидетельствование, которое показало 3,4 промилле алкоголя. По словам таксиста, около 3 часов ночи клиенты предложили ему выпить, и он сделал глоток пива.

В отношении таксиста сотрудники ГАИ составили административные протоколы. Он будет лишен права управления и заплатит крупный штраф.