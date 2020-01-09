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Павла Северинца освободили ночью, сегодня у него новый суд

10.01.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Павел Северинец вышел на свободу. Оппозиционный политик провел за решеткой 15 суток, его наказали за участие в декабрьских несанкционированных акциях протеста против интеграции с Россией. Новый год он встретил в камере.


Павел, Франтишек, Ольга и Татьяна Северинцы / Фото со страницы Павла Северинца в Facebook​


Как пишет Северинец на своей странице в Facebook, его неожиданно освободили ночью. Двое в штатском отвезли его в Советский РУВД: "В отделе оформляют бумаги, что меня доставили — и в начале 8-го вдруг объявляют: "Сегодня в 12.00 у вас Советский суд, Павел Константинович. А пока вы свободны".

В Минске продолжаются суды над участниками акций протеста. Обычно они получают большие штрафы. 15 суток ареста отсидел и блогер Дмитрий Козлов ("Серый Кот"), но на свободу он не вышел, так как будет новый суд, информируют правозащитники.
 
Теги: Минск
 
 
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Павел Северинец вышел на свободу. Оппозиционный политик провел за решеткой 15 суток, его наказали за участие в декабрьских несанкционированных акциях протеста...
 
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