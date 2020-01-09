44-летняя водитель управляла автомобилем марки «Киа Сид» и опрокинулась в кювет

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: девятого января в 08:10 часов 44-летняя водитель управляла автомобилем марки «Киа Сид». Двигаясь на 316 километре автодороги М-10 «Кобрин–Гомель–гр.РФ», при выполнении маневра обгона лунинчанка не справилась с управлением, в результате чего, съехав в левый по ходу движения кювет, опрокинулась.





В результате происшествия 35-летняя пассажирка, жительница Лунинца, которая находилась на переднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности, получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.







Проводится проверка.







