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44-летняя водитель управляла автомобилем марки «Киа Сид» и опрокинулась в кювет

10.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: девятого января в 08:10 часов 44-летняя водитель управляла автомобилем марки «Киа Сид». Двигаясь на 316 километре автодороги М-10 «Кобрин–Гомель–гр.РФ», при выполнении маневра обгона лунинчанка не справилась с управлением, в результате чего, съехав в левый по ходу движения кювет, опрокинулась.

44-летняя водитель управляла автомобилем марки «Киа Сид» и опрокинулась в кювет

В результате происшествия 35-летняя пассажирка, жительница Лунинца, которая находилась на переднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности, получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

44-летняя водитель управляла автомобилем марки «Киа Сид» и опрокинулась в кювет


Проводится проверка.

44-летняя водитель управляла автомобилем марки «Киа Сид» и опрокинулась в кювет

44-летняя водитель управляла автомобилем марки «Киа Сид» и опрокинулась в кювет

 
 
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  По предварительной информации: девятого января в 08:10 часов 44-летняя водитель управляла автомобилем марки «Киа Сид». Двигаясь на 316 километре автодороги М-10...
 
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