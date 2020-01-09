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Лукашенко предложил важные для дальнейшего развития ЕАЭС инициативы — эксперт

10.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко предложил важные для дальнейшего развития ЕАЭС инициативы — эксперт

 В обращении Президента Беларуси Александра Лукашенко, направленном главам государств Евразийского экономического союза в связи с началом председательства Беларуси в ЕАЭС, содержится ряд важных для дальнейшего развития союза инициатив. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов.

По мнению эксперта, одно из существенных предложений — предоставить Евразийской экономической комиссии полномочия обращаться непосредственно в Суд ЕАЭС. «Второй важный момент — переход на обязательное согласование с ЕЭК любых временных ограничений четырех свобод (перемещения товаров, рабочей силы, услуг и капитала) на национальном уровне, — сказал Станислав Наумов. — Наконец, третий кардинальный момент: заявление о том, что только переход на единую промышленную, агропромышленную политики способен избавить единое экономической пространство от этой самой практики временных ограничений».

Эксперт полагает, что в заявлении правильно подчеркнута необходимость ранее запланированного и согласованного завершения формирования единого транспортного и энергетического рынков. «И тут не стоит бросать в Александра Лукашенко камень на тему стоимости энергоресурсов, это шире и глубже», — заметил руководитель Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций.

Кроме того, Станислав Наумов обратил внимание на содержащееся в обращении предложение о формировании единой информационной политики для всех стран ЕАЭС. «Да, это политизация проекта, но она принесет пользу всем упомянутым в послании социально-экономическим программам. Такова современная жизнь», — резюмировал эксперт.

https://www.belta.by

 
 
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 В обращении Президента Беларуси Александра Лукашенко, направленном главам государств Евразийского экономического союза в связи с началом председательства...
 
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