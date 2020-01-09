ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что в 2020 году будет с ценами на нефть? Прогнозы экспертов

10.01.2020 12:13 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Что в 2020 году будет с ценами на нефть? Прогнозы экспертов
shutterstock.com

Всемирный банк

Специалисты Всемирного банка (ВБ) прогнозируют снижение средней стоимости барреля в 2020-2021 гг. до 59 долларов.

«Ожидается, что цены на нефть снизятся примерно до 59 долларов за баррель в 2020 и 2021 годах. Согласно прогнозам, объемы добычи нефти в США продолжат увеличиваться в 2020 году по мере строительства новых трубопроводов», — говорится в докладе «Низкие темпы экономического роста, политические проблемы», который цитирует ТАСС.

Повысить цены на черное золото может снижение «торговой напряженности» между США и Китаем, считают во Всемирном банке.

Что в 2020 году будет с ценами на нефть? Прогнозы экспертов
Коллапс или взлет? Что будет с мировой экономикой в 2020 году
Подробнее

Сергей Алихашкин, эксперт Института развития технологий ТЭК:

«Перспективы нефтегазового сектора в 2020 году скорее положительные. Во многом этот год может стать показательным с точки зрения макроэкономической повестки, потому что станет понятно, по какому сценарию будет двигаться мировая нефтяная индустрия. Возможно в ближайшие 10-15 лет пройдет так называемый „peak oil“ (пик нефти — прим. Ред.), и это будет означать скорый конец истории нефти как энергоносителя № 1 в мире. Ключевыми трендами энергетики будущего при таком сценарии станут декарбонизация ведущих экономик, развитие новых технологий с участием самих нефтяных компаний.

Второй сценарий, более благоприятный для России, — рост спроса на нефть в течение ближайших нескольких десятилетий, но темпы этого роста существенно замедлятся.

Что в 2020 году будет с ценами на нефть? Прогнозы экспертов Минск и Москва договорились о поставке первой партии нефти в новом году

В течение прошлого года нефтяные котировки оставались относительно стабильными, цена черного золота колебалась в районе 60 долларов за баррель Brent. Ключевые факторы, которые определяли баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке в 2019 году, — темпы роста добычи в Соединенных Штатах и договоренности в рамках ОПЕК+. Влияние этих факторов на рынок сохранится и в 2020 году.

Сегодня крупнейшие игроки готовятся к коррекции цен на рынках, но значительного их падения не ждет никто. Так, например, бюджет Саудовской Аравии на 2020 год сверстан с расчетом на стоимость нефти в районе 60 долларов за бочку. Будущее сделки ОПЕК+ будет решаться в марте 2020 года, именно на этот период странами-участницами соглашения запланирована министерская встреча, на которой будет рассмотрен вопрос о продлении действия соглашения и его параметрах. С большой долей вероятности можно ожидать продления действия договоренности. На продление действия соглашения делают ставку и в американском Министерстве финансов.

В самих Соединенных Штатах ожидается продолжение роста добычи, готовится запуск новых инфраструктурных мощностей, которые должны будут увеличить экспортный потенциал США. Существенную поддержку нефтяным котировкам в 2019 году оказывало IPO (первичное размещение акций — прим. Ред.) нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В рамках подготовки к IPO саудиты балансировали параметрами добычи, что дополнительно поддержало рынок. В 2020 году влияние этого фактора будет ослаблено.

Российская нефтянка в новом году продолжит испытывать проблемы, которые наметились ранее. В первую очередь это ухудшение структуры запасов, рост стоимости добычи, импортозависимость».

Что в 2020 году будет с ценами на нефть? Прогнозы экспертов Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти не только из России

Министерство энергетики США

В декабре прошлого года Управление энергетической информации американского Министерства энергетики (EIA) пересмотрело прогноз средней стоимости барреля нефти в 2020 году с 60,1 доллара до 60,5 доллара.

Одновременно с этим ведомство понизило прогноз по добыче черного золота в США на 110 тысяч баррелей. Если раньше EIA ожидало производства нефти на уровне 13,29 миллиона баррелей в сутки, то теперь — 13,18 миллиона баррелей.

Для понимания: в декабре американцы добывали 12,8 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные EIA.

Что в 2020 году будет с ценами на нефть? Прогнозы экспертовЛеонид Хазанов, независимый промышленный эксперт:

«Есть предпосылки для повышения сырьевых котировок, поскольку по итогам декабрьского заседания ОПЕК+ принято решение о сокращении добычи нефти крупнейшими странами-экспортерами. Падение объемов извлечения черного золота будет толкать цены на него вверх.

Прогнозируемое же подписание между властями США и Китая торгового соглашения тоже может оказать поддержку ценам, и в результате они вполне могут выйти на отметку 70 долларов за баррель. Если же между странами опять разгорится экономическая война, то нельзя исключать как подорожание нефти, так и удешевление: все зависит от того, как будут реагировать многочисленные нефтяные спекулянты, способные взвинтить котировки или их опустить.

Определенную лепту будут вносить новости из различных нефтедобывающих стран мира, особенно из Ирана и Ирака.

Скорее всего, в январе 2020 года сильного подъема мировых цен на нефть не будет, разве что случится какое-нибудь экстраординарное событие. То же самое я прогнозирую в отношении стоимости бензина в России: думаю, стремительного скачка цен не будет».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что ждет рынок углеводородов в 2020 году? "АиФ" приводит прогнозы экспертов по энергетике и финансовых институтов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Megxit. Принц Гарри и Меган Маркл не хотят жить по-королевски?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика