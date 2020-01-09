Что в 2020 году будет с ценами на нефть? Прогнозы экспертов

Источник материала: Аргументы и факты

Всемирный банк

Специалисты Всемирного банка (ВБ) прогнозируют снижение средней стоимости барреля в 2020-2021 гг. до 59 долларов.

«Ожидается, что цены на нефть снизятся примерно до 59 долларов за баррель в 2020 и 2021 годах. Согласно прогнозам, объемы добычи нефти в США продолжат увеличиваться в 2020 году по мере строительства новых трубопроводов», — говорится в докладе «Низкие темпы экономического роста, политические проблемы», который цитирует ТАСС.

Повысить цены на черное золото может снижение «торговой напряженности» между США и Китаем, считают во Всемирном банке.



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Сергей Алихашкин, эксперт Института развития технологий ТЭК:

«Перспективы нефтегазового сектора в 2020 году скорее положительные. Во многом этот год может стать показательным с точки зрения макроэкономической повестки, потому что станет понятно, по какому сценарию будет двигаться мировая нефтяная индустрия. Возможно в ближайшие 10-15 лет пройдет так называемый „peak oil“ (пик нефти — прим. Ред.), и это будет означать скорый конец истории нефти как энергоносителя № 1 в мире. Ключевыми трендами энергетики будущего при таком сценарии станут декарбонизация ведущих экономик, развитие новых технологий с участием самих нефтяных компаний.

Второй сценарий, более благоприятный для России, — рост спроса на нефть в течение ближайших нескольких десятилетий, но темпы этого роста существенно замедлятся.

Минск и Москва договорились о поставке первой партии нефти в новом году

В течение прошлого года нефтяные котировки оставались относительно стабильными, цена черного золота колебалась в районе 60 долларов за баррель Brent. Ключевые факторы, которые определяли баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке в 2019 году, — темпы роста добычи в Соединенных Штатах и договоренности в рамках ОПЕК+. Влияние этих факторов на рынок сохранится и в 2020 году.

Сегодня крупнейшие игроки готовятся к коррекции цен на рынках, но значительного их падения не ждет никто. Так, например, бюджет Саудовской Аравии на 2020 год сверстан с расчетом на стоимость нефти в районе 60 долларов за бочку. Будущее сделки ОПЕК+ будет решаться в марте 2020 года, именно на этот период странами-участницами соглашения запланирована министерская встреча, на которой будет рассмотрен вопрос о продлении действия соглашения и его параметрах. С большой долей вероятности можно ожидать продления действия договоренности. На продление действия соглашения делают ставку и в американском Министерстве финансов.

В самих Соединенных Штатах ожидается продолжение роста добычи, готовится запуск новых инфраструктурных мощностей, которые должны будут увеличить экспортный потенциал США. Существенную поддержку нефтяным котировкам в 2019 году оказывало IPO (первичное размещение акций — прим. Ред.) нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В рамках подготовки к IPO саудиты балансировали параметрами добычи, что дополнительно поддержало рынок. В 2020 году влияние этого фактора будет ослаблено.

Российская нефтянка в новом году продолжит испытывать проблемы, которые наметились ранее. В первую очередь это ухудшение структуры запасов, рост стоимости добычи, импортозависимость».

Министерство энергетики США

В декабре прошлого года Управление энергетической информации американского Министерства энергетики (EIA) пересмотрело прогноз средней стоимости барреля нефти в 2020 году с 60,1 доллара до 60,5 доллара.

Одновременно с этим ведомство понизило прогноз по добыче черного золота в США на 110 тысяч баррелей. Если раньше EIA ожидало производства нефти на уровне 13,29 миллиона баррелей в сутки, то теперь — 13,18 миллиона баррелей.

Для понимания: в декабре американцы добывали 12,8 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные EIA.

Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт:

«Есть предпосылки для повышения сырьевых котировок, поскольку по итогам декабрьского заседания ОПЕК+ принято решение о сокращении добычи нефти крупнейшими странами-экспортерами. Падение объемов извлечения черного золота будет толкать цены на него вверх.

Прогнозируемое же подписание между властями США и Китая торгового соглашения тоже может оказать поддержку ценам, и в результате они вполне могут выйти на отметку 70 долларов за баррель. Если же между странами опять разгорится экономическая война, то нельзя исключать как подорожание нефти, так и удешевление: все зависит от того, как будут реагировать многочисленные нефтяные спекулянты, способные взвинтить котировки или их опустить.

Определенную лепту будут вносить новости из различных нефтедобывающих стран мира, особенно из Ирана и Ирака.

Скорее всего, в январе 2020 года сильного подъема мировых цен на нефть не будет, разве что случится какое-нибудь экстраординарное событие. То же самое я прогнозирую в отношении стоимости бензина в России: думаю, стремительного скачка цен не будет».