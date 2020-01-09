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Прокуратура Брестской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства на убыточных предприятиях

10.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Брестской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе неплатежеспособных организаций региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Прокуратура Брестской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства на убыточных предприятиях

По мнению прокуроров, в значительной степени нарушениям способствовал формальный подход к работе по предупреждению коррупционных проявлений, в том числе со стороны комиссий по противодействию коррупции. Прежде всего недостатки касаются сферы закупок товаров. В частности, речь идет о не соблюдении сроков для подготовки и представления участниками закупок их предложений. Информация о порядке процедуры на официальном сайте не размещалась вовсе либо размещалась несвоевременно. Участники конкурентных процедур не извещались о результатах. В отдельных случаях победители тендеров определялись единолично.

Выявлены пробелы в кадровой политике. Так, директор убыточного предприятия необоснованно начислял себе премиальные выплаты без согласования с наблюдательным советом коммерческой организации. Таким образом руководитель похитил около Br4 тыс. Исполнительный директор другого ОАО, злоупотребляя служебными полномочиями, похитил покрышки для тракторов. Приговоры в отношении уже бывших руководителей вступили в законную силу.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в Брестский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения. Исполнение акта надзора взято на контроль.

 
 
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  Прокуратура Брестской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе неплатежеспособных организаций региона, сообщает БЕЛТА со...
 
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