Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль девальвируется ко всем валютам в начале торгов 10 января. Доллар на максимуме за 9 месяцев. Биткойн -221.92

Курс доллара вырос на 0,0045 BYN до 2,1204 BYN/USD — максимума за 275 дней (ровно 9 месяцев). Напомним, что вчера доллар завершил торги на максимуме за 1 месяц.

Курс евро поднялся всего на 0,0037 BYN до 2,3563 BYN/EUR и покинул минимум за 13 дней.

Курс российского рубля поднялся ещё на 0,0048 BYN до 3,4640 BYN/100 RUB. Для российского рубля это максимальное значение за 675 дней (чуть более 22 месяцев).

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