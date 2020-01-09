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Курсы валют и криптовалют на сегодня

10.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль девальвируется ко всем валютам в начале торгов 10 января. Доллар на максимуме за 9 месяцев. Биткойн -221.92

Курс доллара вырос на 0,0045 BYN до 2,1204 BYN/USD — максимума за 275 дней (ровно 9 месяцев). Напомним, что вчера доллар завершил торги на максимуме за 1 месяц.

Курс евро поднялся всего на 0,0037 BYN до 2,3563 BYN/EUR и покинул минимум за 13 дней.

Курс российского рубля поднялся ещё на 0,0048 BYN до 3,4640 BYN/100 RUB. Для российского рубля это максимальное значение за 675 дней (чуть более 22 месяцев).

Bitcoin − 7729.06$ (-221.92);

Bitcоin Cash/ВСС – 235.03$ (-3.23);

Litecoin − 44.26$ (-1.11);

Еthеreum − 136.21$ (-3.72);

ZCаsh − 30.56$ (+0.07);

DigitalCash − 50.72$ (-2.15);

Monero − 57.86$ (+0.04).



 
 
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Белорусский рубль девальвируется ко всем валютам в начале торгов 10 января. Доллар на максимуме за 9 месяцев. Биткойн -221.92
 
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