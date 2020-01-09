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Военный-контрактник получил тяжелую травму в Стародорожском районе
Источник материала: Партизан
В Стародорожском гарнизоне в одной из воинских частей военнослужащий контрактной службы, нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача, получил тяжелую травму.
В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь, выехал реанимобиль Главного военного клинического медицинского центра.
Военнослужащий проходит службу по контракту в части с января 2018 года.
Проводится проверка,
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В Стародорожском гарнизоне в одной из воинских частей военнослужащий контрактной службы, нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного...
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