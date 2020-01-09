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Противников интеграции с Россией за пару часов оштрафовали на $16 тысяч

10.01.2020 12:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси продолжается волна судов над участниками мирных акций в поддержку независимости страны и против «углубленной» интеграции с Россией одновременно. Митинги прошли 7, 8, 20 и 21 декабря 2019 года, и, что интересно, в процессе никого не задерживали, зато спустя несколько недель многих по повесткам вызвали в суды, чтобы те узнали суммы своих штрафов. В общей массе нарушение одно и то же – участие в несанкционированной акции. По информации правозащитного центра «Весна» кратко рассказываем, как много беларусам придется теперь заплатить.

Вчера, 9 января, суды Минска рассмотрели больше 40 процессов. Судили активистов, блогеров, политиков, журналистов и многих других; среди них – писатель Владимир Некляев (штраф в 30 базовых величин штрафа), политик Павел Северинец (50 базовых величин), политик Игорь Борисов (15 базовых величин) и так далее. За пару часов 37 человек получили штрафы: в сумме – 15,7 тысяч долларов. 

Сегодня, 10 января, массовые суды идут дальше. Процессы проводятся в Минске, Гомеле и Лиде. Как и вчера, многие наказания ограничиваются штрафами, но, к примеру, блогеру под ником «Серый кот» дали еще 15 суток ареста. На свободу он выйдет 24 января. Минская активистка Нина Багинская, будучи должной государству уже десятки тысяч долларов, получила новый штраф – в 50 базовых величин. «Весна» освещает события в залах судов в режиме реального времени – если хотите за этим следить, переходите по ссылке.

Читайте по теме: «Была явная инструкция не мешать». Почему митинг против интеграции с Россией никто не разогнал, хотя это давняя привычка власти

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Беларуси продолжается волна судов над участниками мирных акций в поддержку независимости страны и против «углубленной» интеграции с Россией одновременно....
 
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