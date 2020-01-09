Источник материала: Новости Дзержинска

Зимние каникулы участники районного клуба для подростков «Шаг вперёд» проводят весело и с пользой. 8 января 2020 года ребята посетили Национальный исторический музей Республики Беларусь.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Дзержинского районного исполнительного комитета, Ольга Валерьевна Еремейчик, рассказала ребятам о том, что это мероприятие для участников клуба было организовано в рамках Новогодней благотворительной акции «Наши дети», которая проходит в Беларуси с 9 декабря 2019 года по 10 января 2020 года, также подростки узнали о том, с какой целью проводится данная Акция и какие мероприятия организованы в рамках её проведения.

Ольга Валерьевна напомнила участникам клуба о профилактической акции «Безопасные каникулы», проведение которой организовано с 16 декабря 2019 года по 12 января 2020 года в нашем районе, как и на всей территории Минской области. Направлена данная Акция на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в период школьных каникул.









Участникам удалось посмотреть уникальную коллекцию кладов с различных уголков Беларуси: ценные документы, старопечатные книги, Слуцкие пояса, коллекцию инструментов и оружия, ценную фарфоровую посуду и многое другое.

Очень понравился ребятам новогодний выставочный проект «Музей ёлочных игрушек». На этой выставке были представлены новогодние игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее. Среди них – раритетные экспонаты: точная копия игрушки, подаренной Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ и занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, огромный стеклянный шар с Венского бала, миниатюрный интерактивный рождественский городок и многое другое. Экскурсовод рассказала участникам некоторые секреты производства новогодних украшений на единственной в Беларуси фабрике ёлочных игрушек. Экспозиция построена по принципу магического лабиринта, в котором представлена история производства стеклянных ёлочных игрушек с середины 19 века до наших дней.









Ольга Валерьевна вручила директору музея, Павлу Михайловичу Сапотько книгу «Дзержинский район», в благодарность за оказанное содействие в проведении экскурсии для участников районного клуба для подростков «Шаг вперёд» с целью приобщения их к культурным, историческим и нравственным традициям белорусского народа, развития интереса к истории родного края, народному творчеству, патриотического воспитания.

Главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского районного исполнительного комитета, Алла Анатольевна Рубанова, поблагодарив директора музея, от имени учащихся учреждений образования Дзержинского района вручила ему креативную «ТехноЁлку», которую смастерили учащиеся государственного учреждения образования «Негорельская средняя школа №1», и украсили игрушками, сделанными своими руками, учащиеся государственных учреждений образования: «Заболотский учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая школа» и «Средняя школа №2 г. Дзержинска».







