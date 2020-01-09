ГЛХУ «Старобинский лесхоз» информирует! Какой штраф грозит за незаконно срубленную ёлку?

Усиленный режим охраны лесов вводится в ГЛХУ «Старобинский лесхоз» на период новогодних праздников. Чтобы не допустить незаконную вырубку хвойных деревьев, запланирован целый комплекс мероприятий, в котором задействованы работники лесной охраны (149 человек). Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Минприроды и МВД. В указанный период будут проводится рейдовые мероприятия, организовано патрулирование лесов и посты проверки транспорта на автодорогах, на которых проверят наличие разрешительных документов на провоз деревьев.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконное уничтожение, изъятие либо повреждение деревьев и кустарников предусмотрено наложение штрафа: от 5 до 50 базовых величин — на физическое лицо, от 20 до 200 БВ — на индивидуального предпринимателя и от 50 до 300 БВ — на юридическое лицо.



Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево диаметром у пня до 12 см виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере от 0,2 до 0,4 базовой величины, в зависимости от места совершения нарушения, а также стоимость самого дерева при невозможности его изъятия – 1 базовую величину.

