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ГЛХУ «Старобинский лесхоз» информирует! Какой штраф грозит за незаконно срубленную ёлку?

10.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 декабря 2019 14:15 1638

ГЛХУ «Старобинский лесхоз» информирует! Какой штраф грозит за незаконно срубленную ёлку?

Автор: Эдуард Кидяев.

Усиленный режим охраны лесов вводится в ГЛХУ «Старобинский лесхоз» на период новогодних праздников. Чтобы не допустить незаконную вырубку хвойных деревьев, запланирован целый комплекс мероприятий, в котором задействованы работники лесной охраны (149 человек).

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Минприроды и МВД. В указанный период будут проводится рейдовые мероприятия, организовано  патрулирование лесов и посты проверки транспорта на автодорогах, на которых проверят наличие разрешительных документов на провоз деревьев. 

ГЛХУ «Старобинский лесхоз» информирует! Какой штраф грозит за незаконно срубленную ёлку?

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконное уничтожение, изъятие либо повреждение деревьев и кустарников предусмотрено наложение штрафа: от 5 до 50 базовых величин  — на физическое лицо, от 20 до 200 БВ  — на индивидуального предпринимателя и от 50 до 300 БВ  — на юридическое лицо.

Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево диаметром у пня до 12 см виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере от 0,2 до 0,4 базовой величины, в зависимости от места совершения нарушения, а также стоимость самого дерева при невозможности его изъятия – 1 базовую величину.

ГЛХУ «Старобинский лесхоз» информирует! Какой штраф грозит за незаконно срубленную ёлку?

Источник: ГЛХУ «Старобинский лесхоз».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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18 декабря 2019 14:15 1638 ГЛХУ «Старобинский лесхоз» информирует! Какой штраф...
 
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