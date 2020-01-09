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ГЛХУ «Старобинский лесхоз» информирует! Какой штраф грозит за незаконно срубленную ёлку?
10.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 декабря 2019 14:15 1638
ГЛХУ «Старобинский лесхоз» информирует! Какой штраф грозит за незаконно срубленную ёлку?
Усиленный режим охраны лесов вводится в ГЛХУ «Старобинский лесхоз» на период новогодних праздников. Чтобы не допустить незаконную вырубку хвойных деревьев, запланирован целый комплекс мероприятий, в котором задействованы работники лесной охраны (149 человек).
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконное уничтожение, изъятие либо повреждение деревьев и кустарников предусмотрено наложение штрафа: от 5 до 50 базовых величин — на физическое лицо, от 20 до 200 БВ — на индивидуального предпринимателя и от 50 до 300 БВ — на юридическое лицо.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 декабря 2019 14:15 1638 ГЛХУ «Старобинский лесхоз» информирует! Какой штраф...
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