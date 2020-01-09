Пять часов на свободе: Северинцу дали еще 15 суток

Павел Северинец успел попасть домой после ареста. На суд он не пошел. Он рассказывал, что в изоляторе его подняли еще ночью и приказали собирать вещи. Он думал, что так готовят к следующему суду и новым «суткам». Но выяснилось, что в срок заключения засчитали пять часов задержания 18 декабря, когда «снимали на камеру предупреждение о запрете проводить акцию».





На суд 10 января Павел Северинец не явился. На процессе присутствовала его мать Татьяна Северинец. Два дела по ч. 3 ст. 23:34 за участие в митингах 20 и 21 декабря рассматривала судья Вера Галакова.





В течение 10 января должны пройти еще два десятка судов над участниками декабрьских протестов против интеграции с Россией, которые состоялись 7, 8, 20 и 21 декабря 2019 года.





Напомним, суды начались еще в конце 2019 года.



