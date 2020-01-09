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Пять часов на свободе: Северинцу дали еще 15 суток

10.01.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сопредседателя Белорусской христианской демократии осудили 10 января на 15 суток ареста за одну из акций против углубления интеграции Беларуси и России - 20 декабря. Это произошло через 5 часов после того, как он вышел на свободу после отбывания 15 суток ареста.

Пять часов на свободе: Северинцу дали еще 15 суток
Павел Северинец успел попасть домой после ареста. На суд он не пошел. Он рассказывал, что в изоляторе его подняли еще ночью и приказали собирать вещи. Он думал, что так готовят к следующему суду и новым «суткам». Но выяснилось, что в срок заключения засчитали пять часов задержания 18 декабря, когда «снимали на камеру предупреждение о запрете проводить акцию».

На суд 10 января Павел Северинец не явился. На процессе присутствовала его мать Татьяна Северинец. Два дела по ч. 3 ст. 23:34 за участие в митингах 20 и 21 декабря рассматривала судья Вера Галакова.

В течение 10 января должны пройти еще два десятка судов над участниками декабрьских протестов против интеграции с Россией, которые состоялись 7, 8, 20 и 21 декабря 2019 года.

Напомним, суды начались еще в конце 2019 года.
 
 
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Сопредседателя Белорусской христианской демократии осудили 10 января на 15 суток ареста за одну из акций против углубления интеграции Беларуси и России - 20 декабря....
 
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