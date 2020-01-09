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«Лакомка» закрылась на капремонт — обещают сюрприз

10.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкое кафе «Лакомка» закрылось на капитальный ремонт. Что сейчас происходит в легендарном заведении и чего ждать горожанам после его реконструкции?

 

«Лакомка» закрылась на капремонт — обещают сюрприз

 

«Лакомка» закрылась на капремонт — обещают сюрприз

 

По словам председателя правления райпо Натальи Барковской, ремонт планируют закончить в течение двух месяцев: «Не хочу ни о чем рассказывать заранее. Это будет сюрприз для посетителей». 

 

 

«Лакомка» закрылась на капремонт — обещают сюрприз
Сейчас внутри «Лакомки» вот так.

 

Напомним, что в прошлом году Горецкое райпо открыло в городе два новых кафетерия — на месте магазина «Клён» и в продовольственном магазине № 32.

 

«Лакомка» закрылась на капремонт — обещают сюрприз

 

В июле прошлого года Наталья Барковская рассказывала, что «Лакомку» собираются отремонтировать и придать кафе современный вид. «Задумок по улучшению торгового обслуживания населения и деятельности общественного питания много, — сказала тогда она. —  Мы будем зарабатывать средства для их воплощения».

 

«Лакомка» закрылась на капремонт — обещают сюрприз

 

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