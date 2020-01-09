«Лакомка» закрылась на капремонт — обещают сюрприз

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкое кафе «Лакомка» закрылось на капитальный ремонт. Что сейчас происходит в легендарном заведении и чего ждать горожанам после его реконструкции?









По словам председателя правления райпо Натальи Барковской, ремонт планируют закончить в течение двух месяцев: «Не хочу ни о чем рассказывать заранее. Это будет сюрприз для посетителей».

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Напомним, что в прошлом году Горецкое райпо открыло в городе два новых кафетерия — на месте магазина «Клён» и в продовольственном магазине № 32 .





В июле прошлого года Наталья Барковская рассказывала, что «Лакомку» собираются отремонтировать и придать кафе современный вид. «Задумок по улучшению торгового обслуживания населения и деятельности общественного питания много, — сказала тогда она. — Мы будем зарабатывать средства для их воплощения».





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