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«Лакомка» закрылась на капремонт — обещают сюрприз
10.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкое кафе «Лакомка» закрылось на капитальный ремонт. Что сейчас происходит в легендарном заведении и чего ждать горожанам после его реконструкции?
По словам председателя правления райпо Натальи Барковской, ремонт планируют закончить в течение двух месяцев: «Не хочу ни о чем рассказывать заранее. Это будет сюрприз для посетителей».
Напомним, что в прошлом году Горецкое райпо открыло в городе два новых кафетерия — на месте
В июле прошлого года Наталья Барковская рассказывала, что «Лакомку» собираются отремонтировать и придать кафе современный вид. «Задумок по улучшению торгового обслуживания населения и деятельности общественного питания много, — сказала тогда она. — Мы будем зарабатывать средства для их воплощения».
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Горецкое кафе «Лакомка» закрылось на капитальный ремонт. Что сейчас происходит в легендарном заведении и чего ждать горожанам после его реконструкции? По...
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