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ИЗО ВСЕХ СИЛ! В Солигорске пройдет турнир по армрестлингу. АНОНС.

10.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 декабря 2019 13:43 633

ИЗО ВСЕХ СИЛ! В Солигорске пройдет турнир по армрестлингу. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

22 декабря в 10:00 в ФОКе турнир Солигорского района по армрестлингу. Мужчины 18+. Соревнования только на правую руку. Весовые категории: до 80; 80-90,90+ (кг). 

Победителей ждут призы от организаторов и партнеров соревнований.

Приходи помериться силушкой богатырской!

ИЗО ВСЕХ СИЛ! В Солигорске пройдет турнир по армрестлингу. АНОНС.
ИЗО ВСЕХ СИЛ! В Солигорске пройдет турнир по армрестлингу. АНОНС.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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18 декабря 2019 13:43 633 ИЗО ВСЕХ СИЛ! В Солигорске пройдет турнир по...
 
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