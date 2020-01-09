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ИЗО ВСЕХ СИЛ! В Солигорске пройдет турнир по армрестлингу. АНОНС.
10.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 декабря 2019 13:43 633
ИЗО ВСЕХ СИЛ! В Солигорске пройдет турнир по армрестлингу. АНОНС.
22 декабря в 10:00 в ФОКе турнир Солигорского района по армрестлингу. Мужчины 18+. Соревнования только на правую руку. Весовые категории: до 80; 80-90,90+ (кг).
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18 декабря 2019 13:43 633 ИЗО ВСЕХ СИЛ! В Солигорске пройдет турнир по...
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