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«Папа был весь обгоревший, в ожогах». Дочь Пташука рассказала, как снимали «В августе 44-го»
Источник материала: СТВ
Как снимали картину, рассказали в одной из серий документального цикла
Игорь Авдеев, заведующий Музеем истории белорусского кино:
Михаил Пташук не побоялся ни критиков, ни завистников, ни конкурентов. Его картина «В августе 44-го» стала первым выстрелом после долгой тишины. Именно эта премьера считается точкой возврата к главной теме белорусского кинематографа – Великой Отечественной войне.
В 1998 году Минкульт делает Пташуку предложение, от которого тот просто не смог отказаться. Это была вторая попытка экранизации, пожалуй, самого известного романа о контрразвездке.
Война была лейтмотивом творчества Пташука. Поэтому он тут же взялся за дело. И даже поехал в Москву, чтобы вместе с Богомоловым поработать над сценарием. Но последний картину так и не принял.
Антонина Карпилова, музыковед, киновед, преподаватель:
Изольда Кавелашвили, редактор, сценарист:
Пташук на свой страх и риск берётся за работу над фильмом. Для команды начались сложные времена. Не было ни денег, ни понимания между участниками процесса. С самого начала коса нашла на камень. Казалось, конфликт двух гениев не даст реализовать всё задуманное. И, тем не менее, картина стала самым известным военным блокбастером последних десятилетий.
Сергей Соболев, начальник ПК «Автобаза» РУП «Национальная кино студия «Беларуьфильм»:
Пташук не давал выдохнуть ни себе, ни остальным. Уже через год родные начали опасаться за его здоровье – настолько он отдавался работе.
Немудрено, что картина, которая далась её создателю с таким трудом, начинает собирать награды. В апреле 2001 года Пташук прилетает в Москву из Лос-Анджелеса на триумфальную для него премию «Ника», где фильм «В августе 44-го» заявлен сразу в шести номинациях. Но на сцену режиссёр так и не поднимется.
Анжелика Пташук:
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Как снимали картину, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Игорь Авдеев, заведующий Музеем истории белорусского кино:Это был,...
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