Новый год по-советски и «полный Jingle Bells». Куда сходить в выходные в Витебске

Источник материала: Tut.by

Не успели встретить 2020-й, как уже надо отмечать старый Новый год. В эти выходные на тематические программы приглашают клуб «Чердачок» и ТРЦ «ТриО». А магазин «Евроопт» в Билево зовет родителей с детьми на яркую семейную программу.

«Советский Новый год»



Фото предоставлено проектом «Когда елки были большими»

Где: «Чердачок Beatles club» (ул. Октябрьская, 12) Когда: 11 января, 20.20 Билеты: 20 рублей (по предварительной записи)

Это будет вечеринка c песнями и музыкой советских лет, елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой.

В программе: танцевальные хиты 1970−80-х в живом исполнении. И «заказ» от профсоюза — чай, кофе, пирожные, печенье, конфеты, мандарины, газированные напитки. Угощения и алкоголь можно также приносить с собой.

Вечеринка «Полный Jingle Bells»



Кавер-бенд «Ч.Т.О.». Фото: Денис Добыш

Где: торгово-развлекательный центр «ТриО» (пр. Строителей, 15в) Когда: 12 января, 17.00 Вход: свободный

«ТриО» приглашает окончательно и бесповоротно проводить старый год под зажигательные биты новогодних хитов от кавер-бенда «Ч.Т.О».