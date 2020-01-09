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Новый год по-советски и «полный Jingle Bells». Куда сходить в выходные в Витебске
Источник материала: Tut.by
Не успели встретить 2020-й, как уже надо отмечать старый Новый год. В эти выходные на тематические программы приглашают клуб «Чердачок» и ТРЦ «ТриО». А магазин «Евроопт» в Билево зовет родителей с детьми на яркую семейную программу.
«Советский Новый год»
Это будет вечеринка c песнями и музыкой советских лет, елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой.
В программе: танцевальные хиты 1970−80-х в живом исполнении. И «заказ» от профсоюза — чай, кофе, пирожные, печенье, конфеты, мандарины, газированные напитки. Угощения и алкоголь можно также приносить с собой.
Вечеринка «Полный Jingle Bells»
«ТриО» приглашает окончательно и бесповоротно проводить старый год под зажигательные биты новогодних хитов от кавер-бенда «Ч.Т.О».
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Не успели встретить 2020-й, как уже надо отмечать старый Новый год. В эти выходные на тематические программы приглашают клуб «Чердачок» и ТРЦ «ТриО».
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