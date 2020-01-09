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Что выберете: гения, спорт, психологию с интуицией? Куда пойти в выходные в Могилеве
Источник материала: Tut.by
Вот-вот наступят первые стандартные в этом январе выходные. И мы уже приготовили для вас подборку мероприятий, куда стоит сходить 11 и 12 января в Могилеве. В конце концов, пора уже прекращать это новогодне-рождественское обжорство и занять себя чем-то другим. Выбирайте!
Суббота, 11 января
В экспозицию вошли репродукции картин и технических изобретений, изготовленных по оригинальным чертежам Леонардо да Винчи. В том числе тут можно увидеть схемы тех самых летательных и передвижных аппаратов, а также изобретения в области архитектуры и строительства, водные механизмы и приспособления, боевую технику, оружие, анатомические исследования и пр.
Выставка будет работать до 1 марта включительно.
Игра чемпионата Беларуси по баскетболу состоится между мужскими командами «ЦОР-Борисфен» (Могилев) и «Гродно-93».
В волейболе сразятся тоже мужские команды — «Коммунальник» (Могилев) и «Строитель» (Минск).
Воскресенье, 12 января
Клуб «The Five Points» проводит открытые игры для всех — опытных игроков и новичков. Правила, детали, контакты организаторов — все
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Сделали для вас традиционную подборку мероприятий на выходных в Могилеве.
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