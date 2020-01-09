Что выберете: гения, спорт, психологию с интуицией? Куда пойти в выходные в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Вот-вот наступят первые стандартные в этом январе выходные. И мы уже приготовили для вас подборку мероприятий, куда стоит сходить 11 и 12 января в Могилеве. В конце концов, пора уже прекращать это новогодне-рождественское обжорство и занять себя чем-то другим. Выбирайте!

Суббота, 11 января



Фото: Сергей Карпеков, mycity.by

Что: выставка изобретений Леонардо да Винчи. Где: выставочный зал на улице Болдина, 1. Когда: с 11.00 до 19.00. Сколько: 2 рубля — взрослым, 1 рубль — школьникам и учащимся

В экспозицию вошли репродукции картин и технических изобретений, изготовленных по оригинальным чертежам Леонардо да Винчи. В том числе тут можно увидеть схемы тех самых летательных и передвижных аппаратов, а также изобретения в области архитектуры и строительства, водные механизмы и приспособления, боевую технику, оружие, анатомические исследования и пр.

Выставка будет работать до 1 марта включительно.



Фото с сайта wall.alphacoders.com

Что: игры чемпионатов Беларуси — по баскетболу и волейболу. Где: СК «Олимпиец», улица 30 лет Победы 1/А. Когда: 14.00 — 17.00 — баскетбол, 17.00−19.30 — волейбол. Сколько: совершеннолетним баскетбол — 3 рубля, волейбол — 1,5 рубля. Несовершеннолетним вход бесплатный.

Игра чемпионата Беларуси по баскетболу состоится между мужскими командами «ЦОР-Борисфен» (Могилев) и «Гродно-93».

В волейболе сразятся тоже мужские команды — «Коммунальник» (Могилев) и «Строитель» (Минск).

Воскресенье, 12 января



Фото с сайта mafiavspb.ru

Что: игра в «Мафию». Где: тайм-кафе «Небо», улица Ленинская, 7. Когда: 17.00 — 21.00. Сколько: 6 рублей за игровой вечер.

Клуб «The Five Points» проводит открытые игры для всех — опытных игроков и новичков. Правила, детали, контакты организаторов — все смотрите тут .

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