ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что выберете: гения, спорт, психологию с интуицией? Куда пойти в выходные в Могилеве

10.01.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вот-вот наступят первые стандартные в этом январе выходные. И мы уже приготовили для вас подборку мероприятий, куда стоит сходить 11 и 12 января в Могилеве. В конце концов, пора уже прекращать это новогодне-рождественское обжорство и занять себя чем-то другим. Выбирайте!

Суббота, 11 января


Фото: Сергей Карпеков, mycity.by

Что: выставка изобретений Леонардо да Винчи.

Где: выставочный зал на улице Болдина, 1.

Когда: с 11.00 до 19.00.

Сколько: 2 рубля — взрослым, 1 рубль — школьникам и учащимся

В экспозицию вошли репродукции картин и технических изобретений, изготовленных по оригинальным чертежам Леонардо да Винчи. В том числе тут можно увидеть схемы тех самых летательных и передвижных аппаратов, а также изобретения в области архитектуры и строительства, водные механизмы и приспособления, боевую технику, оружие, анатомические исследования и пр.

Выставка будет работать до 1 марта включительно.


Фото с сайта wall.alphacoders.com

Что: игры чемпионатов Беларуси — по баскетболу и волейболу.

Где: СК «Олимпиец», улица 30 лет Победы 1/А.

Когда: 14.00 — 17.00 — баскетбол, 17.00−19.30 — волейбол.

Сколько: совершеннолетним баскетбол — 3 рубля, волейбол — 1,5 рубля. Несовершеннолетним вход бесплатный.

Игра чемпионата Беларуси по баскетболу состоится между мужскими командами «ЦОР-Борисфен» (Могилев) и «Гродно-93».

В волейболе сразятся тоже мужские команды — «Коммунальник» (Могилев) и «Строитель» (Минск).

Воскресенье, 12 января


Фото с сайта mafiavspb.ru

Что: игра в «Мафию».

Где: тайм-кафе «Небо», улица Ленинская, 7.

Когда: 17.00 — 21.00.

Сколько: 6 рублей за игровой вечер.

Клуб «The Five Points» проводит открытые игры для всех — опытных игроков и новичков. Правила, детали, контакты организаторов — все смотрите тут.

Все спектакли, киноафиша, концерты, выставки есть на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сделали для вас традиционную подборку мероприятий на выходных в Могилеве.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вы разделяете наше горе». В посольстве Ирана принимают соболезнования в связи c авиакатастрофой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика