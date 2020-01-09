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«Вы разделяете наше горе». В посольстве Ирана принимают соболезнования в связи c авиакатастрофой

10.01.2020 14:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Минске в посольстве Ирана была открыта книга соболезнований в связи с крушением самолета украинских авиалиний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы разделяете наше горе». В посольстве Ирана принимают соболезнования в связи c авиакатастрофой

Выразить сочувствие и оставить слова поддержки в здание диппредставительства 10 января пришло немало неравнодушных людей, среди которых дипломаты, представители международных организаций, белорусские парламентарии.

«Вы разделяете наше горе». В посольстве Ирана принимают соболезнования в связи c авиакатастрофой

Также в посольстве открыта книга соболезнований в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани. Флаги у здания дипмиссии приспущены, к посольству люди несут цветы. 

«Вы разделяете наше горе». В посольстве Ирана принимают соболезнования в связи c авиакатастрофой

Хесам Абалгасеш, глава общественной дипломатии и СМИ посольства Республики Иран в Беларуси:
Книга открыта в связи с авиакатастрофой самолета, который из Тегерана летел в Киев. И к сожалению, в этой авиакатастрофе были многие граждане Ирана, Украины и других государств, которые все погибли. Мы открыли эту книгу, чтобы почтить их память.

«Вы разделяете наше горе». В посольстве Ирана принимают соболезнования в связи c авиакатастрофой

Мортеза Бахрами, временный поверенный посольства Исламской Республики Иран в Беларуси:
Я хочу поблагодарить народ Беларуси за то, что вы разделяете наше горе. Приносили цветы к посольству, звонили, выражали соболезнования.

Люди в материале: Мортеза Бахрами, Хесам Абалгасеш
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости мира. В Минске в посольстве Ирана была открыта книга соболезнований в связи с крушением самолета украинских авиалиний, сообщили в программе Новости «24...
 
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