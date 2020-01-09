|
«Вы разделяете наше горе». В посольстве Ирана принимают соболезнования в связи c авиакатастрофой
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Минске в посольстве Ирана была открыта книга соболезнований в связи с крушением самолета украинских авиалиний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выразить сочувствие и оставить слова поддержки в здание диппредставительства 10 января пришло немало неравнодушных людей, среди которых дипломаты, представители международных организаций, белорусские парламентарии.
Также в посольстве открыта книга соболезнований в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани. Флаги у здания дипмиссии приспущены, к посольству люди несут цветы.
Хесам Абалгасеш, глава общественной дипломатии и СМИ посольства Республики Иран в Беларуси:
Мортеза Бахрами, временный поверенный посольства Исламской Республики Иран в Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. В Минске в посольстве Ирана была открыта книга соболезнований в связи с крушением самолета украинских авиалиний, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)