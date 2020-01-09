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Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова
Источник материала: СТВ
Новости России. Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории.
Комедия стала 13 по счету российским фильмом, которому удалось собрать в прокате более миллиарда рублей.
По сюжету мажор Гриша переносится из современности в прошлое, где становится крепостным. На самом деле – этот эксперимент подстроил отец парня, который решил построить декорации, проучить сына и научить его ценить простые вещи.
В «Холопе» снимались известные актеры, среди которых Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко.
Вот, как они выглядели в детстве.
Милош Бикович
Александра Бортич
Иван Охлобыстин
Мария Миронова
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
Александр Самойленко
Кирилл Нагиев
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Новости России. Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории. Комедия стала 13 по счету российским фильмом, которому удалось собрать в прокате...
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