Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова

Источник материала: СТВ

Новости России. Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории.

Комедия стала 13 по счету российским фильмом, которому удалось собрать в прокате более миллиарда рублей.

По сюжету мажор Гриша переносится из современности в прошлое, где становится крепостным. На самом деле – этот эксперимент подстроил отец парня, который решил построить декорации, проучить сына и научить его ценить простые вещи.

В «Холопе» снимались известные актеры, среди которых Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко.

Вот, как они выглядели в детстве.

Милош Бикович







Фото: instagram.com/bikovic

Александра Бортич



Фото: instagram.com/bortich



Фото: instagram.com/bortich

Иван Охлобыстин



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»



Фото: instagram.com/psykero1477

Мария Миронова

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет ( смотрите здесь ).

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress



Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Александр Самойленко



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»





Кирилл Нагиев



Фото: instagram.com/kirill_nagiev



Фото: instagram.com/kirill_nagiev