Белорусам этой зимой не стоит ждать полуметровых снежных сугробов — Белгидромет

Источник материала: Вороновская газета





Этой зимой белорусам не стоит ждать больших снежных сугробов, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник службы отметил: «Нельзя сказать, что снега вообще не будет. Но в том понимании, как мы этого хотим, — полуметровые сугробы, их, наверное, пока ждать не приходится, потому что температуры у нас довольно высокие».

«Вместе с тем это не отменяет факта, что при более активных атмосферных фронтах может выпадать мокрый снег или даже снег сухой. Но, опять же, время удержания снежного покрова будет зависеть от температуры воздуха», — продолжил Александр Беганский. При периодах некоторого понижения температур снежный покров может сохраняться дольше, чем один день. Но что касается ближайшего времени (шести дней), то, по словам начальника службы, маловероятно, что в Беларуси образуется устойчивый снежный покров, который продержится до конца января.

Что касается прогнозов на оставшуюся зиму, то представитель Белгидромета обратил внимание на то, что в целом в 2010-е годы в стране чаще отмечались более неустойчивые зимние сезоны, чем какие-то морозные либо снежные. По его словам, более вероятна такая зима, какую мы сейчас наблюдаем.

«Сейчас на территории Беларуси сложилась не совсем типичная синоптическая ситуация для середины зимы, — констатировал Александр Беганский. — Температурный фон выше климатической нормы в основном на 3-6 градусов. Это не позволяет сформироваться устойчивому снежному покрову. Среднесуточная температура воздуха находится либо в пределах близких к нулю, либо даже выше нуля».

В ближайшей перспективе характер погоды, по данным синоптиков, существенно не изменится. Начало второй декады прогнозируется тоже с большим количеством осадков (преимущественно в виде дождя и мокрого снега) и повышенным температурным режимом. Если в ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах от слабого минуса до слабого плюса, то дневной температурный фон преимущественно будет положительным (в основном от 1 до 6 градусов тепла). «Такой температурный фон гораздо выше климатической нормы», — отметил начальник службы.

Вторая половина второй декады, по его словам, прогнозируется с меньшим количеством осадков. Погоду преимущественно будет формировать более высокий фон атмосферного давления, но тем не менее существенного понижения температуры воздуха не прогнозируется.

В отдельные дни третьей декады ожидаются кратковременные осадки, но по-прежнему в смешанной фазе (дождь/мокрый снег). Более вероятно увеличение количества осадков к концу месяца. «Что касается температурного фона, то начало третьей декады ожидается близким к климатической норме, но все равно значимых понижений температуры воздуха не прогнозируется. Преимущественно ночные температуры будут слабо отрицательными, дневные — близкими к нулю», — продолжил Александр Беганский.

В конце месяца с увеличением количества осадков погоду вновь будут определять атмосферные фронты с Западной Европы, что приведет к повышению температуры воздуха до положительных значений в дневные часы и близких к нулю в ночные.

В Беларуси готовят рекомендации по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата





Рекомендации по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата разрабатываются в Беларуси. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы работаем над вопросами адаптации к изменениям климата. Одно из направлений — необходимость изменения сроков сева, уборки», — сказала Светлана Кузьмич. По ее словам, корректировки требуют и сроки проведения некоторых агротехнических работ.

С учетом того, что под изменением климата понимается не только повышение температур, но и засухи, которые в Беларуси участились и стали начинаться уже в апреле, вопрос выработки рекомендаций для сельского хозяйства требует системного подхода. «В частности, это может быть обводнение территорий или облесение. Все это изменит водный режим территорий. Над этим сейчас работает Национальная академия наук», — отметила Светлана Кузьмич.

Специалистами уже проведена работа по одному из районов Гомельской области, по итогам которой в правительство был представлен доклад с рекомендация по адаптации этой территории к изменениям климата. В том числе предлагается выращивание теплолюбивых и засухоустойчивых культур, проведение агротехнических водоудерживающих мероприятий.

БЕЛГИДРОМЕТ: 2019 ГОД В БЕЛАРУСИ БЫЛ АНОМАЛЬНО ТЕПЛЫМ Завершился год теплым декабрем. Температура воздуха составила плюс 1,9 градуса, что выше климатической нормы на 5,2 градуса. По данным Белгидромета, декабрь 2019 года занял второе место после декабря 2006 года, когда температура составила плюс 2,6 градуса.