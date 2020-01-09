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Папа может! Отец, ушедший в «декрет» по уходу за ребенком, делится опытом

10.01.2020 14:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Папа может! Отец, ушедший в «декрет» по уходу за ребенком, делится опытом
Фото из архива. © / Фото из открытых источников

- Как вообще  вы, мужчина,  решились на «декрет»?

- Мы не планировали с женой сменять друг друга в декретном отпуске, все получилось спонтанно. Я с первых дней максимально вкладывался в воспитание ребенка и помощь жене. Некоторые вещи, к примеру, уложить ребенка спать или искупать, у меня получались лучше. Я видел, что супруге сложно, ведь это первый наш ребенок, она иногда не знает, как подойти к той или иной проблеме или задаче, успокоить ребенка, и т. д.  Видел ее уставшие и испуганные глаза, поэтому брал инициативу в свои руки. Быстро получилось так, что мы стали взаимозаменяемыми. То есть не было ни одного действия с ребенком, что могла сделать только жена, и наоборот. Я всегда старался быстрее вернуться с работы и взять ребенка «на себя», чтобы жена могла отдохнуть после сложного дня. Потом начал давать ей «выходные», когда она вначале на день, потом на несколько могла съездить к родителям отдохнуть или куда-то за границу. Все поняли, что я, как папа, могу спокойно оставаться с малышом.

Также я видел, как тяжело супруге сидеть в четырех стенах с ребенком без работы. Она выгорала как специалист, да и от этого просто можно было сойти с ума. Всё-таки 3 года «декрета» – это очень много. Но, с другой стороны, некуда отдать ребенка до этого возраста. В ясли просто так не попасть. Да и частных не хватает.

Короче, видел, что супруге тяжело, и она однажды предложила поменяться местами. К тому времени мне предложила удаленную работу другая компания. Мы посчитали, что финансово ничего не теряем, поэтому – почему бы и не сменить друг друга? Пусть развеется на работе, а я посижу с малышом. Дочке тогда было 1,5 года.

Папа может! Отец, ушедший в «декрет» по уходу за ребенком, делится опытом
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День отца

- В декретный отпуск уходили официально?

- Да. Моя компания значится как «микро» (до 15 человек в штате), поэтому декретные я получал от ФСЗН. Как их пришлось выбивать  - отдельная история, так как законодательство не готово к тому, что в «декрет» могут ходить и отцы.

- Опишите  свой типичный «декретный» день.

- Когда ребенок здоров и весел, а на улице хорошая погода, он выглядит примерно так: просыпается жена, идет в душ, просыпаюсь я, иду готовить завтрак (если жена еще не успела этого сделать),  едим, просыпается малыш, а жена уходит на работу. Я готовлю ребенку завтрак, пока он ест и смотрит мультики - успеваю  в душ. Иногда даже выбежать с кофе на балкон.

Очень нравилось утром с балкона наблюдать, как город разъезжается по своим делам. Смотреть на пробки на дорогах, людей, опаздывающих на автобус или маршрутку. Такая суета вокруг, а ты с кофе на балконе. В первое время проводил параллели – что бы я сейчас делал в офисе?  Ну или чем мои коллеги сейчас страдают в офисе? 

После мы с ребенком занимались какими-нибудь «развивашками»: учили цвета, цифры, фигуры, рисовали, лепили и т. д.  В 2 года с небольшим дочка уже умела считать до 10. Потом -  на улицу. Важно было «загонять» ребенка –  чтобы  появились аппетит и желание поспать. Бегали по площадкам, паркам, детским центрам. Увести ребенка с улицы – квест. Каждый раз он решался по-разному. Дома дочка обедала, и я пытался  уложить её  спать. Уснула  – у меня есть время поесть и поработать. Не уснула  – увы, сижу голодным до ужина. Хотя в суете про то, что не ел полдня, как-то и не вспоминалось.

После сна повторяли все, что было до обеда: полдник, «развивашки», улица… Потом приходила мама, и было полегче.

Папа может! Отец, ушедший в «декрет» по уходу за ребенком, делится опытом
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Работа и быт

- То есть вы еще параллельно работали?

- Как уже говорил, мне предложили удаленную работу по написанию статей и сценариев для ТВ. В декрете работать сложно, но можно. Есть время сесть за «комп», когда ребенок ест или спит. Использовал каждую такую минуту.  К часу-двум ночи мозг выключался, и я шел спать.

Когда была плохая погода или дочка болела, распорядок сильно сбивался.  Отменялся сон, требовалось больше внимания.  А иногда  ездили с ребенком на СТО, отвозили машину  на ремонт, потом добирались на автобусах… Всякое бывало.

- График жесткий… Были моменты, когда руки опускались?

- Моменты отчаяния наступали каждый день. Иногда стресс за день накапливался так, что к вечеру я просто падал без сил. Уложить ребенка спать было тяжело. Иногда на это уходила уйма сил и времени.  А когда еще вспоминал, что меня ждут работа и уборка, – вообще обидно становилось.  Здесь главное - понимать, что перед тобой ребенок.  Его поведение не поддается логике, только эмоциям. Когда это осознаешь – успокаиваешься. Всегда помогало выйти на балкон или в другую комнату, выдохнуть или просто крикнуть. 

Ну и прически женские мне долгое время не давались. Максимум – хвостик мог собрать в резинку.  Сейчас я уже мастер.

Папа может! Отец, ушедший в «декрет» по уходу за ребенком, делится опытом
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3 года – это много

- Что еще вспоминаете с удовольствием?

- Очень  здорово видеть, как дочка растет, чему-то учится, произносит  новые слова, а ты слышишь их первым.  Круто наблюдать, когда ребенок от чего-то испытывает новые эмоции. Мы, взрослые, привыкли к тому, что бабочки летают, а для ребенка это настоящее чудо. Но самое классное, когда дочка вдруг просто подходит  и сильно-сильно обнимает. Сразу забываешь обо всех сложностях «декрета».

- Как отнеслись родственники и коллеги к такому решению?

- Сложный вопрос. Близким не стыдился  признаться.  На работе тоже восприняли с пониманием, хоть я немного побаивался сказать. Но хватало людей, которые просто смеялись в лицо, когда слышали, что я в «декрете».  «Как тебя называть – мама или папа?» «Что тебе подарить на 8 Марта»?  «У тебя там еще молоко из груди не побежало?»   Меня не обижали такие шутки.  Я знал, что решиться остаться с ребенком тет-а-тет больше чем на неделю может далеко не каждый.  Для этого нужна  сила духа.

Многие поддерживали. В основном знакомые девушки, у которых есть дети. Наверное, таким образом хотели через меня показать всем мужьям, что сидеть с ребенком – это великий труд. И что в ответ на вопрос: «Чего ты устала, ты ведь целый день с ребенком дома?» хочется просто врезать по лицу. Желательно ногой или сковородкой.

А вот на курсах по иностранному языку или в «тренажерке» я стеснялся рассказать, что сижу в «декрете». Не знаю, почему. Говорил – фрилансер.

- А как женщины на детских площадках реагировали?

- Женщины на детских площадках  или в поликлиниках смотрели на меня с опаской (смеется). Примерно так же смотрят водители-мужчины на водителей-женщин:  как на «обезьяну с гранатой». Вроде я ребенка могу воспитывать, но не дам ему всего того, что могут дать только мамы.

- Что бы вы глобально изменили в вопросах декрета, имея ваш бесценный опыт?

- Будь я законодателем, я бы  уменьшил срок «декрета». 3 года – это очень много. Любой человек потеряет себя как специалиста. Но прежде нужно подготовить инфраструктуру к этому: создать ясли с двух лет в каждом детском саду, подготовить специалистов, поднять декретные и так далее. Но это нереально. А вот отправлять отцов хотя бы на месяц в оплачиваемый (!) декретный отпуск – это прям «мастхэв». Особенно в первые дни жизни ребенка. Чтобы каждый отец прочувствовал ребенка, а ребенок прочувствовал отца.

 
 
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Евгений Корнеевец, 29 лет, журналист. Дочь Лиза, 2,5 года. В декрете около года.
 
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