Сотрудница ломбарда в Барановичах два года присваивала выручку

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах сотрудница ломбарда в течение двух лет присваивала денежную выручку предприятия, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





В Барановичский ГОВД обратился собственник ломбарда и заявил о пропаже крупной суммы денег. По его словам, недостача выявилась после проведения инвентаризации.

Сотрудники ОБЭП выяснили, что к хищению причастна 33-летняя сотрудница ломбарда. Женщина два года работала приемщиком-кассиром и на протяжении всего этого времени брала деньги из кассы. В общей сложности она похитила около Br4 тыс. Фигурантка пояснила правоохранителям, что деньги тратила на возвращение долгов и собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Часть материального ущерба, нанесенного предприятию, фигурантка уже возместила.