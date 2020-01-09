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Синоптики - об аномалиях 2019 года: в Беларуси потеплело почти на 2 градуса!
Источник материала: Партизан
Аномально теплым был 2019 год. Среднегодовая температура составила +8,8 градуса при норме +6,7.
Об этом, как передает корреспондент агентства «
Среднегодовая температура повышается на планете в целом. В Беларуси потепление климата наступило в 1989 году. Прошлый год не стал исключением: на всем его протяжении (кроме января и июля) наблюдалась положительная аномалия среднемесячных температур.
— Так, средняя температура за весну составила +8,8 градуса, что выше климатической нормы на 1,9 градуса. Летний сезон был теплее обычного на 1,2 градуса. В осенние месяцы температура воздуха составляла в среднем 8,8 градуса. Такой теплой осень на территории страны была второй раз за последние 75 лет, — подчеркнула синоптик.
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Аномально теплым был 2019 год. Среднегодовая температура составила +8,8 градуса при норме +6,7.
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