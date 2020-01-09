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Холодович и Недосеков признаны лучшими белорусскими легкоатлетами 2019 года

10.01.2020 14:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Холодович и Недосеков признаны лучшими белорусскими легкоатлетами 2019 года
Сайт II Европейских игр

Белорусская федерация легкой атлетики провела церемонию награждения лучших легкоатлетов по итогам 2019 года. Среди мужчин лучшим стал представитель прыжков в высоту Максим Недосеков.

Холодович и Недосеков признаны лучшими белорусскими легкоатлетами 2019 года Максим Недосеков остановился в шаге от медали на ЧМ по легкой атлетике

В 2019 году легкоатлет установил личный рекорд, покорив в ходе матча Европа – США в Минске планку на высоте 2,35. На Чемпионате мира в Дохе белорус остановился в шаге от пьедестала. Четвертое место спортсмена стало лучшим выступлением для сборной Беларуси на мировом турнире. На Европейских играх в Минске Максим Недосеков завоевал «золото» и «серебро».

Лучшей легкоатлеткой Беларуси была признана копьеметательница Татьяна Холодович. Свой лучший результат в сезоне спортсменка показала на Европейских играх (67,22 м) и завоевала «золото» и «серебро» соревнований.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2019 года и наградила лучших спортсменов специальной премией «Атлетика».
 
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