Холодович и Недосеков признаны лучшими белорусскими легкоатлетами 2019 года

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская федерация легкой атлетики провела церемонию награждения лучших легкоатлетов по итогам 2019 года. Среди мужчин лучшим стал представитель прыжков в высоту Максим Недосеков.

В 2019 году легкоатлет установил личный рекорд, покорив в ходе матча Европа – США в Минске планку на высоте 2,35. На Чемпионате мира в Дохе белорус остановился в шаге от пьедестала. Четвертое место спортсмена стало лучшим выступлением для сборной Беларуси на мировом турнире. На Европейских играх в Минске Максим Недосеков завоевал «золото» и «серебро».

Лучшей легкоатлеткой Беларуси была признана копьеметательница Татьяна Холодович. Свой лучший результат в сезоне спортсменка показала на Европейских играх (67,22 м) и завоевала «золото» и «серебро» соревнований.