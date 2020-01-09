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Альбом группы «Молчат дома» попал в список лучших пост-панк-релизов десятилетия

10.01.2020 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Альбом «Этажи» белорусской группы «Молчат дома» попал в топ-50 лучших пост-панк-альбомов декады по версии нишевого сайта post-punk.com.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сайт post-punk.com подвел итоги года: по их мнению, релиз «Этажи» (2018) минской группы «Молчат дома», о которых сейчас много говорят, стала одним из лучших альбомов в жанре «пост-панк», выпущенных с 2010 по 2019 годы.

В топе десятилетия альбом минских пост-панкеров находится в топе наряду с релизами Дэвида Боуи, Ника Кейва, Slowdive, Motorama, Linea Aspera, HTRK, Lebanon Hanover, Kontravoid, She Past Away, Have a Nice Life, Wire, Chromatics, Cold Cave, Die Selektion, DIIV, Soviet Soviet и другими именитыми артистами.

Основанная в 2017 году в белорусской столице группа «Молчат дома» играет музыку на стыке пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Их последний альбом «Этажи» вышел на берлинском Detriti Records, переиздался с 6 солд-аутами и собрал более 1,5 миллиона просмотров на YouTube. Похоже, послушать вторую пластинку парней из Минска все-таки стоит. Вот некоторые треки из альбома «Этажи»:

Вживую услышать минский коллектив, который собирает клубы в Варшаве, Хельсинки и Берлине, можно будет уже на концерте 11 апреля в клубе Hide, билеты — в продаже.

Когда: 11 апреля, 19.00

Где:

Сколько: от 20 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Альбом «Этажи» белорусской группы «Молчат дома» попал в топ-50 лучших пост-панк-альбомов декады по версии сайта post-punk.com.
 
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