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Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района

10.01.2020 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Система видеонаблюдения появилась на молочно-товарном комплексе в деревне Бель Кричевского района,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района

Сейчас установлено и работает уже 4 камеры. В планах – 12. Видеонаблюдение на ферме пилотный проект для района. Но насколько эффективны такие методы работы, и приведёт ли это к увеличению надоев молока?

За буренками онлайн наблюдала Ирина Недобоева.

Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района

Александр Тараймович, начальник кричевского узла связи:
На данный момент мы установили 4 камеры, видим на экране сараи с коровами, доильный блок, выгон скота. 

Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района


Такая видеопомощь на ферме в Кричевском районе появилось совсем недавно. Смелый эксперимент для деревни
себя оправдывает.

Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района

Борис Шадрин, заместитель управляющего сельхозпредприятия «Бель»: 
Люди наблюдают по видеонаблюдению за машинами, колясками, велосипедами. А тут скопление поголовья 1500 коров,
830 из которых фуражные. От которых мы имеем деньги. Потому и ввели наблюдение, чтобы следить за этим процессом.

Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района


Ирина Недобоева, корреспондент:
На ферме почти 1,5 тысячи буренок. За процессами кормления и доения круглосуточно следят видеокамеры. Два сарая
и доильный блок вся жизнь молочно-товарного комплекса, как на ладони.

Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района

Кроме дисциплины, видеонаблюдение помогает выбрать оптимальный режим кормления и уборки. Все в совокупности – увеличивает надои. Светлана Филатова доярка в третьем поколении. Уже с 5 лет помогала матери на ферме.

Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района

Сейчас оператор машинного доения с закрытыми глазами может установить и снять доильный аппарат. И, когда к своему делу подходил ответственно и в пору ручного доения, говорит, на камеры не обращаешь внимания, просто работаешь. 

Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района

Светлана Филатова, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Бель»:
Я не боюсь никаких камер. Я свою работу выполняю. Мы можем что-то не доглядим. Руководство придет, нам расскажет:
это так, это не так.

Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района


Сергей Петров, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Кричевского райисполкома:
В Кричевском районе 5 сельхозпредприятий. В «Бели» – это новшество. Если эксперимент удастся, мы будем его внедрять
и в других хозяйствах.

Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района


Что касается финансовой стороны, расходы за камеры и наладку системы видеонаблюдения взяла на себя обслуживающая организация. Сельхозпредприятие гасит абонентскую плату за интернет. Всего же на комплексе установят 12 камер. Уже в ближайшее время за порядком на всем комплексе можно будет наблюдать круглосуточно из любой точки Беларуси. 

Люди в материале: Александр Тараймович, Борис Шадрин, Светлана Филатова, Ирина Недобоева, Сергей Петров
 
 
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Новости Беларуси. Система видеонаблюдения появилась на молочно-товарном комплексе в деревне Бель Кричевского района,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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