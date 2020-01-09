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Наблюдать за бурёнками онлайн. Новшество внедрили на одной из ферм Кричевского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Система видеонаблюдения появилась на молочно-товарном комплексе в деревне Бель Кричевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас установлено и работает уже 4 камеры. В планах – 12. Видеонаблюдение на ферме – пилотный проект для района. Но насколько эффективны такие методы работы, и приведёт ли это к увеличению надоев молока?
Александр Тараймович, начальник кричевского узла связи:
Борис Шадрин, заместитель управляющего сельхозпредприятия «Бель»:
Кроме дисциплины, видеонаблюдение помогает выбрать оптимальный режим кормления и уборки. Все в совокупности – увеличивает надои. Светлана Филатова доярка в третьем поколении. Уже с 5 лет помогала матери на ферме.
Сейчас оператор машинного доения с закрытыми глазами может установить и снять доильный аппарат. И, когда к своему делу подходил ответственно и в пору ручного доения, говорит, на камеры не обращаешь внимания, просто работаешь.
Светлана Филатова, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Бель»:
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Новости Беларуси. Система видеонаблюдения появилась на молочно-товарном комплексе в деревне Бель Кричевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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