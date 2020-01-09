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Квест по-слуцки: дойди до детского сада

10.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанка прислала в SlutskGorod видео участка дороги на пути к ясли-саду №22 в 11 городке. Девушка просит обратить внимание на состояние дорожного покрытия. На кадрах видно, как дети не без труда идут к садику по грязи, стараясь не испачкать в ней обувь. А перейдя участок дороги, ребята долго вытирают ноги о траву.


Возмущённая случчанка считает, что по такой дороге не только невозможно ехать, но и ходить. Ведь к детскому саду пройти спокойно не получится ни детям, ни работникам учреждения.

- Не представляю, что у них творится с обувью после такой дороги. Да и машину целый год потом можно не мыть, потому что она всё-равно по стёкла будет грязная, - пишет девушка.

Оперативно получить комментарий у ответственной службы не удалось.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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Случчанка прислала в SlutskGorod видео участка дороги на пути к ясли-саду №22 в 11 городке. Девушка просит обратить внимание на состояние дорожного покрытия. На кадрах...
 
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