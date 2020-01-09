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Заживем... Беларуснефть заявила об открытии новых месторождений нефти
Источник материала: Партизан
В Беларуси объявили об открытии новых месторождений нефти в Гомельской области.
Запасы нефти специалистами оцениваются на 800 тысяч тонн. Их разработка и добыча запланирована на апрель,
В последние годы наша страна стабильно увеличивает добычу нефти: в 2017-м —1,65 млн тонн, в 2018-м — 1,67 млн тонн, в 2019-м — 1,69 млн тонн. На 2020 год поставлена задача довести добычу до 1,7 млн тонн нефти. Предполагается, что запасов нефти в нашей стране хватит на ближайшие 30 лет.
Правда, для полного счастья нам надо как минимум 6 млн тонн, а чтобы загрузить еще и два НПЗ - до 24 млн тонн нефти в год.
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В Беларуси объявили об открытии новых месторождений нефти в Гомельской области.
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