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В Таиланде мужчина застрелил трёх человек при ограблении ювелирного магазина
Источник материала: СТВ
Новости Таиланда. Стрельба в торговом центре Таиланда: погибли 3 человека, среди них двухлетний ребёнок, ещё пятеро получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения.
По информации местной полиции, вооружённый мужчина сначала застрелил охранника, а затем открыл беспорядочный огонь по посетителям.
Прежде чем скрыться с места преступления, злоумышленник забрал с прилавка ювелирного магазина золотые украшения. На поиски мужчины брошены все силы тайской полиции.
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Новости Таиланда. Стрельба в торговом центре Таиланда: погибли 3 человека, среди них двухлетний ребёнок, ещё пятеро получили ранения, сообщили в программе Новости...
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