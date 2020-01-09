В Таиланде мужчина застрелил трёх человек при ограблении ювелирного магазина

Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Стрельба в торговом центре Таиланда: погибли 3 человека, среди них двухлетний ребёнок, ещё пятеро получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения.





По информации местной полиции, вооружённый мужчина сначала застрелил охранника, а затем открыл беспорядочный огонь по посетителям.





Прежде чем скрыться с места преступления, злоумышленник забрал с прилавка ювелирного магазина золотые украшения. На поиски мужчины брошены все силы тайской полиции.