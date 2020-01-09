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В Таиланде мужчина застрелил трёх человек при ограблении ювелирного магазина

10.01.2020 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Стрельба в торговом центре Таиланда: погибли 3 человека, среди них двухлетний ребёнок, ещё пятеро получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения.

В Таиланде мужчина застрелил трёх человек при ограблении ювелирного магазина

По информации местной полиции, вооружённый мужчина сначала застрелил охранника, а затем открыл беспорядочный огонь по посетителям.

В Таиланде мужчина застрелил трёх человек при ограблении ювелирного магазина

Прежде чем скрыться с места преступления, злоумышленник забрал с прилавка ювелирного магазина золотые украшения. На поиски мужчины брошены все силы тайской полиции.

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Новости Таиланда. Стрельба в торговом центре Таиланда: погибли 3 человека, среди них двухлетний ребёнок, ещё пятеро получили ранения, сообщили в программе Новости...
 
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