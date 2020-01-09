Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня вечером, 10 января 2020-го, жители Беларуси, в том числе и волковычане, смогут наблюдать первое полутеневое лунное затмение в этом году. После 22 часов тень от Земли заслонит спутник почти полностью.

Полутеневое лунное затмение происходит, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. В результате, только часть луны становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда вся луна темнеет.





При таком астрономическом явлении яркость Луны уменьшается, но не слишком сильно – она просто становится темнее, чем обычно.





Телескоп обычно не требуется, главное – безоблачная погода и открытая местность. Однако такой тип лунного затмения может остаться незамеченным, если люди не смотрят на луну внимательно.

Где можно будет увидеть лунное затмение 10 января

В хорошую погоду многие наблюдатели по всему миру должны видеть затмение, в том числе в Азии, Австралии, Африке и Европе, на северо-западе Северной Америки (только на Аляске, в восточной части штата Мэн, в Гренландии и в некоторых частях северной и восточной Канады) и на востоке Южной Америки.





Увидеть полутеневое лунное затмение смогут все жители Беларуси, оно начнется в 20:08 и завершится в 00:12. Максимальная фаза, когда Луна погрузится в полутень на 89%, ожидается в 22:10.

Общая продолжительность полутеневого лунного затмения от момента вхождения Луны в полутень Земли и ее выхода будет составлять 4 часа 4 минуты.

В период затмения Луна будет располагаться в созвездии Близнецы.

Когда ждать лунное затмение в Беларуси и Волковыске:

16:41 – восход Луны 10 января;

17:09 – заход Солнца 10 января;

20:08 – начало полутеневого затмения Луны;

22:10 – момент максимума полутеневого лунного затмения (Луна будет наиболее близко находится к центру земной тени);

(Луна будет наиболее близко находится к центру земной тени); 00:12 – окончание полутеневого лунного затмения 11 января.

Всего в 2020 году белорусы увидят 4-е лунных затмения (10 января, 5 июня, 5 июля, 30 ноября), и самое значительное – ближайшей ночью, когда Луна уйдет в тень Земли почти на 100%.



В этом году будут и солнечные затмения – 21 июня и 14 декабря.

Почему лунное затмение называют «волчьим»

У каждого полнолуния существует свое название. Так, январское полнолуние принято называть "волчьим". Предполагается, что именно в это время можно было чаще всего услышать вой голодных волков.





Что делать в период «волчьего» полнолуния

Ряд астрологов советует в день частичного лунного затмения избегать конфликтов, сделать генеральную уборку дома и забыть о вредных привычках.

В это время на первый план выйдут вопросы, касающиеся семьи, работы, обязательств.

Чтобы избавиться от лишнего негатива, в момент затмения, судя по информации из открытых источников, нужно выйти на улицу, посмотреть на небо, сделать глубокий вдох и сказать про себя:

"Силой затмения наполняюсь, с прошлым прощаюсь, новому открываюсь".

Сразу после затмения важных решений принимать не следует. Лучше дождаться периода, когда эмоции улягутся. Только в этом случае получится сделать правильный выбор.

Что нас ждет после лунного затмения?

Волшебное время, когда все планеты Солнечной системы будут двигаться в прямом направлении. Находясь в ретроградном движении, они создают проблемы в той или иной сфере нашей жизни. Неприятнее всего, когда пятится Меркурий, Венера или Марс, но и остальные вращающиеся вокруг Солнца планеты негативно влияют на нас.

Поэтому, когда 11 января все они вместе с Солнцем перейдут в прямое – или, как говорят астрологи, директное – движение, обстоятельства начнут складываться для любого человека, и этим редким шансом обязательно нужно воспользоваться. Чтобы понять, что будет происходить в это время, нужно представить, что от каждой из этих планет, включая звезду по имени Солнце, на Землю хлынет поток чистой и позитивной космической энергии.

Чем примечательно это время? Прежде всего, оно идеально подходит для начала важных дел. Так, если вы долгое время вынашивали какую-нибудь идею, которая, осуществившись, положительно повлияет на ваше карьерное или материальное положение, самое время воплощать ее в жизнь. Причем действовать нужно быстро, не теряя времени.