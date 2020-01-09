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В Стародорожском гарнизоне военнослужащий получил тяжелую травму

10.01.2020 15:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Стародорожском гарнизоне военнослужащий получил тяжелую травму
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в одной из воинских частей Стародорожского гарнизона. По информации официального представителя Минобороны Натальи ГАВРУСИК, военнослужащий контрактной службы, нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача, получил тяжелую травму.

В Стародорожском гарнизоне военнослужащий получил тяжелую травму В Беларуси свыше 25% солдат и сержантов служат по контракту

Сейчас специалисту оказывается медицинская помощь. Известно, что военнослужащий проходит службу по контракту в части с января 2018 года. По данному факту проводится проверка.

Отметим, что это не первый случай травмирования «контрактников» за последние дни. Так, на одном из полигонов Барановичского гарнизона военнослужащий получил травму руки при работе с найденным неразорвавшимся снарядом.

 
 
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По предварительным данным, мужчина нарушил технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача.
 
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