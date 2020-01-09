В Стародорожском гарнизоне военнослужащий получил тяжелую травму

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в одной из воинских частей Стародорожского гарнизона. По информации официального представителя Минобороны Натальи ГАВРУСИК, военнослужащий контрактной службы, нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача, получил тяжелую травму.

Сейчас специалисту оказывается медицинская помощь. Известно, что военнослужащий проходит службу по контракту в части с января 2018 года. По данному факту проводится проверка.

Отметим, что это не первый случай травмирования «контрактников» за последние дни. Так, на одном из полигонов Барановичского гарнизона военнослужащий получил травму руки при работе с найденным неразорвавшимся снарядом.